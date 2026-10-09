Francia, gli studenti in piazza e lo Stato in ginocchio: la scuola non si governa con i lacrimogeni

Dieci giorni di mobilitazioni, decine di migliaia di giovani in piazza e un governo costretto ad annunciare nuove assunzioni. Al centro della contestazione non ci sono soltanto le carenze di personale, ma il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni

FRANCIA. Ci sono momenti in cui una protesta studentesca smette di essere una questione di ordine pubblico e diventa una domanda rivolta all’intero Paese. Quello che sta accadendo in Francia sembra essere uno di questi momenti. Da dieci giorni migliaia di studenti scendono in piazza, bloccano gli ingressi degli istituti e manifestano contro le condizioni della scuola pubblica. A Parigi, come in altre città francesi, la mobilitazione ha assunto dimensioni significative, mentre gli scontri con le forze dell’ordine hanno provocato feriti e riacceso il dibattito sull’uso della forza nei confronti dei manifestanti.

La questione, tuttavia, non può essere ridotta alle immagini delle barricate, ai lacrimogeni o agli istituti occupati. Dietro la protesta ci sono problemi concreti: la mancanza di insegnanti, le difficoltà nel garantire le sostituzioni, gli edifici scolastici in cattive condizioni e giornate di lezione che gli studenti giudicano eccessivamente lunghe. È un insieme di criticità che investe direttamente la qualità dell’istruzione e, di conseguenza, le opportunità delle nuove generazioni.

La risposta del Governo francese è arrivata con l’annuncio del ministro dell’Istruzione, Édouard Geffray, relativo all’impiego di tremila supplenti in circa cento istituti individuati tra quelli maggiormente colpiti dalla carenza di docenti. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha inoltre prospettato modifiche al bilancio 2027 per tradurre alcune richieste degli studenti in misure concrete.

Sono interventi che indicano la volontà di affrontare almeno una parte delle difficoltà, ma che dovranno essere valutati alla prova dei fatti. Perché una promessa di assunzioni non equivale automaticamente a una riforma del sistema scolastico, così come l’annuncio di nuove risorse non garantisce, da solo, che queste arrivino dove sono più necessarie.

È proprio qui che si misura la credibilità delle istituzioni: nella capacità di trasformare l’emergenza in una strategia. La scuola non può funzionare attraverso risposte occasionali, né può affidare la propria tenuta alla disponibilità dei singoli insegnanti a compensare carenze strutturali. La continuità didattica, la qualità degli ambienti e la presenza di personale adeguato non sono concessioni, ma condizioni essenziali per assicurare il diritto all’istruzione.

C’è poi un secondo elemento che merita attenzione: il rapporto tra i giovani e il potere. Secondo un sondaggio Elabe citato da BFM TV, il 72% dei francesi considera legittime le rivendicazioni degli studenti, mentre il 55% ritiene che le proteste debbano fermarsi. Due dati che restituiscono una tensione comprensibile: si può riconoscere la fondatezza delle richieste e, allo stesso tempo, temere le conseguenze di una mobilitazione che interrompe le lezioni e mette a rischio l’incolumità delle persone.

Ascoltare gli studenti, dunque, non significa approvare qualsiasi forma di protesta. Le occupazioni possono impedire ad altri ragazzi di frequentare le lezioni e gli episodi di violenza non possono essere giustificati. Allo stesso modo, la tutela dell’ordine pubblico non può diventare una risposta automatica a un disagio che richiede prima di tutto ascolto, confronto e responsabilità. Ogni intervento delle forze dell’ordine deve essere proporzionato, e ogni eventuale abuso deve poter essere accertato.

Colpisce, in questo contesto, uno degli slogan comparsi durante le manifestazioni parigine: «Troppo giovani per essere ascoltati, ma abbastanza grandi per essere colpiti dai lacrimogeni». È una frase costruita per protestare, ma coglie una contraddizione che le istituzioni non dovrebbero sottovalutare: chiedere ai giovani di rispettare le regole e prepararsi al futuro, senza offrire loro spazi credibili in cui incidere sul presente, rischia di alimentare la sfiducia.

La scuola è uno dei primi luoghi in cui una società rende visibile la propria idea di futuro. È lì che si misura la distanza tra le opportunità promesse e quelle realmente disponibili, tra il valore attribuito all’istruzione nei discorsi pubblici e le risorse che le vengono destinate. Quando mancano gli insegnanti, quando le lezioni saltano e gli edifici non sono adeguati, il problema non riguarda soltanto l’organizzazione degli istituti: riguarda il patto tra le istituzioni e le famiglie, tra la comunità educante e chi dovrebbe ereditarne il domani.

La Francia si trova ora davanti a una scelta che va oltre la gestione delle manifestazioni. Può limitarsi a riportare gli studenti in aula, oppure può riconoscere nella protesta l’occasione per affrontare criticità che si sono accumulate nel tempo. La prima strada può restituire una normalità apparente; la seconda richiede investimenti, programmazione e la capacità di coinvolgere chi la scuola la vive ogni giorno.

La lezione riguarda anche gli altri Paesi europei, Italia compresa. Le difficoltà della scuola pubblica non sono necessariamente identiche da un sistema nazionale all’altro, ma la necessità di garantire insegnanti, strutture adeguate e una formazione di qualità è una questione comune. Non basta invocare il merito se non si assicurano le condizioni per coltivarlo, né si può chiedere ai giovani di credere nelle istituzioni se le istituzioni non dimostrano di prendere sul serio le loro preoccupazioni.

Una protesta studentesca non è, di per sé, la prova del fallimento di una scuola. Può essere anche l’espressione di una generazione che rivendica attenzione e partecipazione. Il vero fallimento si consumerebbe se, una volta sgomberate le strade e riaperti gli istituti, tutto tornasse esattamente come prima.

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