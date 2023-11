Francesco Moser al Galà dello Sport 2023

Un altro mito dello sport italiano arricchisce la ormai lunga collezione di campionissimi che costellano negli anni la lista dei premiati del Galà dello Sport. Nel corso della diciottesima edizione del premio, la Castagna d’Argento sarà consegnata, fra gli altri, anche a Francesco Moser.

CATANIA – Chi non conosce Francesco Moser… Solo a sentirne il nome, riecheggiano risultati fuori dal comune, ritornano alla mente le immagini del primo ciclismo “a colori” fatto di sacrifici e sfide infinite che durano nel tempo (quella fra Moser e Saronni è parte della storia di uno sport meraviglioso). Riassumere la carriera di un tale campione è quasi impossibile.

A darne comunicazione è stato il Comitato organizzatore e la Giuria presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria affidata a Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come il noto manager sportivo Andrea Vidotti ed Enzo Falzone. Il patron Pippo Leone ha centrato dunque un altro obiettivo, l’ennesimo grandissimo nome dello sport italiano.

FRANCESCO MOSER, LA LEGGENDA

Professionista dal 1973 al 1988, è stato soprannominato “lo sceriffo” per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa; in carriera ha vinto un Giro d’Italia e diverse classiche, oltre ad un Campionato del mondo su strada ed uno su pista nell’inseguimento individuale.

Con 273 vittorie su strada da professionista risulta a tutt’oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi, e terzo nella graduatoria mondiale all time, alle spalle di miti come Eddy Merckx e Rik Van Looy. Restano nell’immaginario collettivo le dirette tv con Moser che sfrecciava per battere il record dell’ora (impresa riuscita nel 1984 e ritentata dieci anni dopo).

Una vera leggenda che sarà protagonista della serata organizzata a Viagrande l’11 dicembre. Il Galà dello Sport si terrà al Grand Hotel Villa Itria, con inizio alle 20.00.

GALÀ DELLO SPORT – DICIOTTO ANNI ININTERROTTI COSTELLATI DI GRANDI NOMI

Il Galà dello Sport dal 2006 rappresenta una certezza organizzativa, capace di regalare sempre presenze di alto livello. Un evento che non si è fermato neppure in epoca Covid, a testimonianza dell’impegno costante della Sicilpool e del suo presidente Pippo Leone. Basta ripercorrere la lista dei premiati della kermesse per ricordare tanta parte della storia dello sport italiano di quasi due decenni.

“Ancora una volta – dice Vincenzo Parrinello, presidente onorario della giuria – donne e uomini che hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport italiano si danno appuntamento alla “Castagna d’argento”. Sono certo che anche quest’anno avremo modo di vivere una serata particolarmente emozionante con personaggi di assoluto valore sportivo e umano”.

“Per me – commenta Fabio Pagliara, presidente di giuria – è un grande piacere e anche un onore avere questo ruolo in seno alla Giuria di un premio così prestigioso che si tiene in Sicilia e che è organizzato da un grande amico come Pippo Leone. Anche quest’anno c’è una lista di premiati di grande livello. Pensate ai primi nomi già svelati: Calligaris, Moser e Mazzocchi. E altri ce ne saranno, legati anche ad importanti iniziative sociali. La Castagna d’Argento è un riferimento a livello nazionale. Sarà una grande serata, come sempre”.

Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. È organizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale e l’Ansmes. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Copitel, Ellevu Paris, Ias Service, Mallamo Medical Service, Sailpost Etnea Recapiti, Tecnocomp, GM Impianti, Newvecagel, Matec Group, Edis Group, B.M.S. e MGA Impianti.

IN TV su Telecolor. Grande ribalta televisiva per il Galà dello Sport quest’anno. La serata infatti sarà trasmessa integralmente dall’emittente Telecolor (canale 11). Due i passaggi previsti: sabato 16 dicembre alle 20.45 e domenica 17 dicembre alle 23.00.