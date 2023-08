Francesco Benedetti rinnova con la Reyer

L’Umana Reyer ha comunicato il rinnovo pluriennale del contratto del responsabile del settore maschile, Francesco Benedetti.

VENEZIA – L’Umana Reyer ha comunicato di aver rinnovato su base pluriennale il contratto di Francesco Benedetti, responsabile del settore giovanile maschile.

“Una conferma che vuole essere garanzia di continuità e consolidamento per far crescere ulteriormente il settore giovanile maschile che in questi anni è riuscito a raggiungere risultati senza precedenti per la società orogranata come tre scudetti (under 15 nel 2012, under 14 nel 2013 e under 18 nel 2016), due titoli nazionali 3×3 under 14 (2010 e 2012) e una Next Gen Cup nel 2020.” Si legge nel comunicato.

“Questo rinnovo pluriennale è un ulteriore attestato di fiducia da parte della società con cui arriverò a 20 stagioni sportive vissute insieme – il commento di Francesco Benedetti – Per me la Reyer è una famiglia e non smetterò mai di ringraziare il dott. Brugnaro e il Presidente Casarin non solo per la durata del nostro rapporto, ma soprattutto per aver contribuito in modo importante alla mia crescita umana e professionale. Voglio approfittare di questa occasione per dire grazie a tutta la società e a tutti i collaboratori per ciò che abbiamo costruito e per ciò che continueremo a fare nei prossimi anni.

Archiviato il periodo del Covid, abbiamo rilanciato il nostro progetto giovanile con entusiasmo ed ora abbiamo davanti a noi sfide importanti e nuovi obiettivi. Continueremo a collaborare con la prima squadra, perché rappresenta un’occasione di crescita per i nostri allenatori ed atleti, e con la sezione femminile del settore giovanile. Credo infatti che lavorare in sinergia sia uno dei segreti per avere successo e continuare a crescere, come settore giovanile e Progetto Reyer. In questi anni ci siamo consolidati nell’èlite della pallacanestro italiana, ma non ci sentiamo di certo arrivati: abbiamo grande voglia di lavorare e continuare a migliorare per dare ancora più opportunità ai ragazzi. Inoltre, il progetto di settore giovanile è arrivato quasi a 50 società di collaborazione, allargandosi anche in Europa grazie anche all’importante lavoro di Mauro Sartori. Credo che sia un altro segnale di fiducia per il nostro modo di lavorare con i giovani, dal punto di vista sportivo e umano. Siamo carichi e desiderosi di essere ancora protagonisti“.

Progetto Reyer

È il progetto di coinvolgimento e partecipazione dei giovani che, in diciassette anni di Umana Reyer, è culminato con la conquista di 21 scudetti giovanili, grazie al lavoro di società, presidenti, allenatori, atleti e famiglie aderenti al Progetto Reyer: sono infatti oltre 7000 i giovani, appartenenti a 46 società del territorio veneto, nazionale ed internazionale.