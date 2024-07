Francesca Fiore alla Biennale di Venezia

Nell’ambito della 60° Biennale di Venezia Arte, la pittrice lucana Francesca Fiore sarà protagonista di un approfondimento critico a Palazzo Albrizzi Capello

VENEZIA – L’artista di fama internazionale Francesca Fiore, membro del gruppo The Perceptive Group, parteciperà a un approfondimento critico il prossimo 28 luglio alle 17:00 presso Palazzo Albrizzi Capello a Venezia. Questo evento si svolgerà nell’ambito della 60° Biennale di Venezia Arte, al Padiglione Nazionale Grenada.

Francesca Fiore è stata recensita da importanti critici d’arte, tra cui Vittorio Sgarbi, che descrive la sua arte come «incentrata sulla raffigurazione di paesaggi naturalistici e nature morte, risalenti a visioni interiori rese pittoricamente attraverso forme morbide e sicure […]. Una precisa ricerca stilistica che guarda allo spazio intimo della sottaciuta natura psicologica delle cose». Conosciuta a livello mondiale per le sue composizioni connotate da accenti elegiaci, Fiore sarà protagonista di un incontro che partirà dall’opera “Ninfee”, un omaggio alla natura e un invito a un rapporto armonico tra uomo e ambiente.



La critica d’arte e le opere di Francesca Fiore

Ariadne Caccavale, critica d’arte, ha elogiato la produzione di Francesca Fiore, affermando: «Da sempre cantatrice dei poemi del quotidiano, Francesca Fiore ne ricava scene di inusitata bellezza…con una particolare attenzione al dato botanico. Canestri e vasi ricolmi di frutta e fiori si susseguono gaudenti dinanzi agli occhi dell’osservatore, non tanto quale monito o memento mori, come accadeva nel Seicento, quanto come celebrazione del Creato, dei suoi equilibri perfetti e fragili al contempo, dei doni che esso offre». L’opera “Ninfee” rappresenta un esempio significativo del lavoro dell’artista, combinando vari stili e tecniche per creare una rappresentazione vivace e poetica della natura.

L’elemento naturalistico nelle opere di Fiore serve a creare un collegamento profondo tra il mondo naturale e l’esperienza umana. Questo approccio riflette la “poetica della relazione” di Edouard Glissant, proponendo una visione del mondo come un’unità interconnessa.



Biografia di Francesca Fiore

Nata a Viggianello, in provincia di Potenza, nel 1951, Francesca Fiore vive e lavora nella sua città natale. Dopo aver ottenuto il diploma presso l’Istituto d’Arte di Castrovillari (CS), ha insegnato Educazione Artistica nelle scuole medie inferiori statali. Parallelamente all’insegnamento, Fiore ha coltivato la sua passione per la pittura, guadagnandosi il riconoscimento del pubblico e degli addetti ai lavori. Le sue opere sono state esposte in città come Bratislava, Dubai, Cannes e Montecarlo, e sono state presentate in numerose mostre personali e fiere d’arte italiane. Le sue opere sono state incluse in varie pubblicazioni, tra cui l’Atlante dell’Arte Contemporanea edito da Giunti. Francesca Fiore ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, e ha recentemente inaugurato la “Casa – Museo Aurora” con la presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi, diventando un punto di riferimento per la scena artistica locale.