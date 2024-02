Frammenti di memoria nella Città Amica

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione del problema della demenza, è stata inaugurata oggi una mostra sul tema della malattia, dell’invecchiamento e delle fragilità delle persone che ne sono affette.

Jesolo – “Fram-menti di memoria” è il titolo di una speciale mostra fotografica realizzata con la collaborazione del curatore Andrea Zelio. L’esposizione è stata inaugurata questo pomeriggio, presso la Biblioteca comunale. La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio, con orario continuato 8,30 – 20.

Nello stesso contesto saranno presentati dei nuovi volumi appena acquistati. Questi sono pubblicazioni dedicate al tema della malattia, dell’invecchiamento e delle fragilità a essi conseguenti. In particolare riguardano le pratiche di supporto e di cura da attivare in questi casi. Entrambe le iniziative rientrano in un progetto più ampio, dal titolo “Città amica e accessibile” che, a sua volta, fa parte dell’iniziativa “Città amica delle persone con demenza”. In queste, l’Amministrazione comunale lavora al fianco dell’Ulss 4 Veneto Orientale.

Gli studenti dell’IPSEOA “Elena Cornaro” saranno invece i protagonisti di due ulteriori momenti legati al progetto. Si tratta di due degustazioni di olio extra-vergine di oliva, La prima sarà l’1 febbraio, nel contesto dell’inaugurazione del progetto “Città amica e accessibile”, e la seconda l’8febbraio, sempre presso la biblioteca civica.

L’iniziativa dell’Istituto Cornaro, in questo caso, rappresenta il risultato di un percorso seguito dagli studenti nell’ambito del progetto “Olio in cattedra”. Questo ha come focus l’accessibilità dell’olio EVO sul territorio ed è rivolto a tutte le persone che vivono una qualche forma di disabilità. I due momenti di degustazione arrivano in continuità all’evento del pranzo didattico “Buon cibo per la mente”. Questo è organizzato dal Comune di Jesolo in collaborazione con l’azienda sanitaria e l’istituto Cornaro.