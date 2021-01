Fotoottica Ortolan

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il negozio fotografico Ortolan è stato fondato dal signor Gaetano Ortolan nel 1925, nonno degli attuali gestori ed ha resistito nel tempo a crisi economiche nazionali oltre che locali ed alla spietata concorrenza del settore. All’incirca negli anni ottanta del secolo scorso la gestione è passata al figlio Romeo Ortolan che si è avvalso nella conduzione del negozio della preziosa collaborazione della sorella e di un dipendente nella persona del signor Cesare Bison. Attualmente l’attività è gestita dagli ultimi eredi, figli di Romeo Ortolan, che hanno mantenuto il sito storico nella piazza principale di Mogliano proprio davanti alla Chiesa del paese.

Negli anni i vari gestori hanno accumulato una montagna di fotografie di ogni genere, di personaggi, monumenti, manifestazioni pubbliche, cerimonie, matrimoni ed eventi di ogni tipo da riempire un prezioso archivio fotografico di enorme valore storico

Il merito di questo lavoro di minuziosa raccolta di ricordi, accumulata nel tempo, va attribuita a Cesare Bison, che una ventina di anni fa assieme alla figlia Anna entrò a far parte di una società Snc che vedeva proprietari dell’attività oltre che uno dei figli di Romeo Ortolan, Alberto, anche Cesare ed Anna Bison. Cesare fa parte del Gruppo Ricerca storia Astori di Mogliano e dell’Associazione Culturale Mojan.

Il lavoro da certosino compiuto da Cesare Bison con lungimiranza, costituisce oggi una preziosa documentazione della storia recente di Mogliano perché le sue “foto” sono la testimonianza perenne di avvenimenti e personaggi che l’hanno resa famosa, sempre al centro dell’interesse dei propri abitanti e dei residenti di tutta la fascia di agglomerati urbani dislocati lungo il Terraglio.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti