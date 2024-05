Forza Italia sostiene Gianni Cestaro a Preganziol

Forza Italia ha annunciato il proprio sostegno a Gianni Cestaro, candidato sindaco di Preganziol, nell’ambito di un’alleanza di centrodestra che include anche Fratelli d’Italia, Lega e Coraggio Italia.

PREGANZIOL. Forza Italia si schiera a sostegno della candidatura di Gianni Cestaro a sindaco di Preganziol. Fabio Chies, Segretario provinciale di Forza Italia, ha confermato che il partito correrà insieme a Fratelli d’Italia, Lega e Coraggio Italia per presentare un centrodestra unito alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. La lista civica “Con Gianni Cestaro vince Preganziol” avrà quindi il pieno appoggio di Forza Italia.

La decisione è giunta dopo una serie di valutazioni all’interno della segreteria provinciale di FI e del Circolo locale di Preganziol, a seguito del ritiro di Dino Vecchiato, che era stato indicato come possibile candidato sindaco. Vecchiato ha rinunciato alla candidatura per motivi personali e familiari, ma continuerà a sostenere la coalizione di centrodestra e in particolare Gianni Cestaro, impegnandosi nella campagna elettorale.

Questo passo rappresenta un segnale di coesione all’interno del centrodestra, con l’obiettivo di offrire un nuovo corso amministrativo a Preganziol, una città spesso considerata “dormitorio” e che aspira a rilanciarsi sia per i residenti sia come meta turistica. Preganziol sarà uno dei tre Comuni sopra i 15.000 abitanti nella provincia di Treviso in cui il centrodestra si presenterà unito, con la determinazione di riportare energia e vitalità alla città.

Il candidato sindaco, Gianni Cestaro: «Accolgo con entusiasmo il sostegno che Forza Italia mi ha voluto dare in vista delle prossime Elezioni Amministrative. Tutti insieme, infatti, possiamo dare vita ad una nuova era per Preganziol puntando sull’innovazione e sul progresso per un reale cambiamento del territorio. Questo sostegno dimostra come la nostra visione per il futuro della città sia condivisa da un ampio spettro di forze civiche e politiche che, sinergicamente, puntano ora a trasformare promesse ed ambizioni in azioni concrete. Un percorso sfidante, ma come ho sempre fatto nella mia vita ci metterò la faccia per il bene di tutta la comunità».

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia: «L’appoggio di Forza Italia è cruciale in questa fase delicata della nostra campagna elettorale. Sono davvero contento di vedere finalmente riunito tutto il centrodestra anche qui a Preganziol. La corsa al Municipio, in questo territorio, è una sfida notoriamente complicata. Qui, infatti, il centrodestra ha vinto sola una volta, ma con il supporto anche di Forza Italia sono sicuro che riusciremo a fare bene e ad affrontare qualsiasi sfida che ci si presenterà. Dopo anni di Amministrazioni di sinistra che hanno rallentato la crescita della città finalmente possiamo guardare avanti con speranza. Con questa forte coalizione con a capo Fratelli d’Italia, di cui ricordo fanno parte stimati professionisti, volti noti dell’associazionismo e importanti membri della comunità, sono certo andremo tutti insieme molto lontano».

Il Segretario provinciale di Forza Italia, Fabio Chies: «La decisione di sostenere la candidatura di Cestaro è il frutto di un lungo e ponderato processo decisionale. Abbiamo riconosciuto in Gianni non solo un imprenditore di successo, ma anche un leader capace di garantire una visione ambiziosa per tutta Preganziol, dalle periferie al centro. Da oggi vogliamo attivamente contribuire a unire la città sotto una bandiera comune, per offrire ai cittadini una nuova prospettiva di sviluppo e benessere. Sarà una partita difficile, lo sappiamo, ma tutti uniti possiamo riportare il centrodestra a governare in Municipio. E avere Dino Vecchiato in campo al fianco di Gianni è sicuramente una grande notizia».