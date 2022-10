Formula 1, Gran Premio del Giappone

Da venerdì 7 fino a domenica 9 ottobre riprende il mondiale di Formula 1 conteso nel circuito di Suzuka, in Giappone, a distanza di 3 anni dall’ultima edizione nel paese.

18esima gara del campionato che potrebbe incoronare, per la seconda volta, Max Verstappen come campione del mondo. Al pilota RedBull infatti, basterebbe guadagnare 8 punti in più rispetto a Charles Leclerc, pilota Ferrari e 6 sul suo compagno di scuderia Sergio Perez (vincitore del Gran Premio precedente).

Nella giornata di venerdì si terrà la prima sessione di prove libere per poi riprendere il sabato con le qualifiche, divise in 3 fasi eliminatorie – Q1,Q2 e Q3 – necessarie a determinare la griglia di partenza e dunque la contesissima pole position.

L’inizio del Gran Premio è previsto per domenica 9 ottobre alle 07.00 ora italiana in uno dei circuiti più amati dai piloti per via della caratteristica forma a “8” composta da un’ampia varietà di curve e rettilinei insidiosi.

Con un percorso lungo quasi 6 km, composto da 53 giri e previsioni meteo che oscillano tra il nuvoloso-piovoso e asciutto, sarà sicuramente una gara imperdibile per tutti gli appassionati e non solo.

L’ultima vittoria in questo circuito risale a Valtteri Bottas, nel 2019, al tempo pilota Mercedes, superando la Ferrari di Sebastian Vettel e il compagno, nonché vincitore di 7 mondiali, Lewis Hamilton.

La gara si potrà seguire in diretta su Sky Sport 1 e sulla piattaforma NOW, in differita su TV8 alle 16.00.