Formazione del datore di lavoro RSPP￼￼

Nel Testo Unico sulla Sicurezza vengono indicati tutti gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Uno di questi riguarda la nomina del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel testo si legge che il datore di lavoro, qualora in possesso dei requisiti e della formazione adeguati, può ricoprire il ruolo di RSPP.

Come qualsiasi altro individuo che ricopre questo ruolo, quindi, anche il datore di lavoro deve obbligatoriamente essere in possesso di alcuni requisiti e seguire i corsi di formazione e aggiornamento periodici. I dettagli su requisiti e formazione sono anch’essi specificati nel Testo Unico sulla Sicurezza.



Datore di lavoro RSPP: requisiti

Qualsiasi soggetto che ricopre il ruolo di RSPP deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Un diploma di istruzione secondaria superiore

Attestati di partecipazione ai corsi di formazione obbligatori

Datore di lavoro RSPP: formazione

Per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP sono obbligatori sia i corsi di formazione iniziale che quelli di aggiornamento.



Corso di formazione

I corsi di formazione obbligatori per il datore di lavoro hanno una durata variabile (dalle 16 alle 48 ore) a seconda del livello di rischio presente sul luogo di lavoro.

In particolare, in base alla natura dei rischi, i corsi sono così classificati:

corso per datore di lavoro RSPP rischio basso: durata di 16 ore totali.

corso per datore di lavoro RSPP rischio medio: durata 32 ore totali.

corso per datore di lavoro RSPP rischio alto: durata 48 ore totali.

I corsi di formazione per il datore di lavoro RSPP, inoltre, si articolano in:

Modulo 1, di argomento normativo-giuridico; Modulo 2, che riguarda la gestione e l’organizzazione della sicurezza Modulo 3, un modulo tecnico sulla individuazione dei rischi Modulo 4, che si incentra sulla formazione e consultazione dei lavoratori.

E’ da precisare che i corsi di formazione previsti per il datore di lavoro RSPP sono diversi da quelli per RSPP in generale, che possono quindi anche essere esterni all’azienda. Quest ultimi hanno una durata maggiore e sono organizzati in maniera diversa, in tre moduli e con diverse specializzazioni per i diversi settori.



Corsi di aggiornamento

Per il datore di lavoro RSPP sono obbligatori anche i corsi di aggiornamento da seguire con cadenza quinquennale. La durata dei corsi di aggiornamento è variabile a seconda del settore di appartenenza. Anche qui, si distinguono tre livelli di rischio:

Corso di aggiornamento rischio basso: durata di 6 ore;

corso di aggiornamento rischio medio: durata 10 ore;

corso di aggiornamento rischio alto: durata 14 ore.

Anche i corsi di aggiornamento per datore di lavoro RSPP sono diversi da quelli individuati per RSPP che non corrispondono alla persona del datore di lavoro.



Datore di lavoro RSSP: quando è possibile

Ricordiamo, prima di terminare il nostro approfondimento, che il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP solo nelle imprese che rispondono alle seguenti caratteristiche: