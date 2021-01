Fondo di solidarietà alimentare. Mogliano è pronto per le nuove erogazioni

Il DL 154/2020 ha assegnato al Comune di Mogliano Veneto nuove economie da dedicare ai fondi di solidarietà alimentare per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità per i nuclei familiari in stato di bisogno.

Per poter accedere al fondo di solidarietà alimentare bisogna essere titolari di alcuni requisiti di base.

La domanda deve essere inoltrata dal 12 gennaio al 29 gennaio, corredata da fotocopia del documento di identità del richiedente, a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], o tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

La domanda può essere presentata utilizzando obbligatoriamente il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente da una sola persona per ogni nucleo familiare.

È importante sapere che può essere inoltrata solo da residenti nel Comune di Mogliano Veneto il cui nucleo familiare non disponga, alla data di presentazione della domanda, di una giacenza bancaria/postale superiore a 5000 euro.

I buoni alimentari saranno erogati tramite CARD BUONO SPESA (carte prepagate ricaricabili): le card non sono cedibili o convertibili in denaro e non consentono prelievi di contanti o acquisti online/contactless.

Le card servono per beni di prima necessità, quindi non sarà possibile acquistare alcolici, superalcolici, ricariche telefoniche o altre tessere prepagate.

Per informazioni di carattere generale e per il supporto alla compilazione della domanda, gli interessati possono contattare telefonicamente il servizio di Segretariato Sociale il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 12, al numero di telefono 0422.632284.

Per qualsiasi altra eventuale informazione, l’amministrazione invita a contattare i Servizi Sociali comunali ai numeri telefonici 041.5930623, 041.5930609, 041.5930615.

