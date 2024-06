Fondi regionali per rivitalizzare il commercio moglianese

Più competitività per il commercio cittadino, sei imprese moglianesi si rinnovano

MOGLIANO VENETO (TV) – Tramite il Bando regionale dedicato, il Distretto del Commercio di Mogliano si è aggiudicato un consistente finanziamento che, per il prossimo anno e mezzo, sosterrà gli investimenti delle imprese assegnatarie e porterà contributi alla promozione e all’animazione del territorio.

Si tratta di ben 193.000 euro destinati alla rigenerazione urbana e allo sviluppo economico della città.

Il Distretto, denominato “La Città Giardino” e riconosciuto nel 2022, ha partecipato lo scorso dicembre al Bando PR FESR 2021-27 per l’azione specificamente dedicata al sostegno alla competitività del sistema commerciale e alla valorizzazione dei Distretti del Commercio. L’aggregazione delle imprese che si sono candidate con i loro progetti e investimenti sono state seguite e coordinate da Ascom Servizi Spa che, incaricata dall’Amministrazione comunale, ha presentato la domanda alla Regione. Sarà infatti la stessa Ascom Servizi Spa a dare supporto agli operatori economici coinvolti per il proseguo dell’iter previsto dal bando, fino alla rendicontazione finale.



Le imprese beneficiarie

Sono sei i progetti delle imprese destinatarie del contributo che prevedono che una parte delle risorse investite siano finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla messa a terra di una serie di iniziative di marketing urbano volte a migliorare l’attrattività della Città di Mogliano V.to, tenendo come punto fermo la collaborazione e il coordinamento tra le imprese, la parte pubblica e i partner distrettuali.

Le imprese beneficiarie sono: Unico srl, Pistollato, l’Ottico di Palma Simone snc, Lorenzon Claudio Gelato artigianale, Figurella Care di StefanKova Martina e Partecipacards Srl.

Un lavoro di squadra e di rete che, come in molte altre realtà della nostra provincia e della regione, si sta dimostrando di indubbio valore per le città e per il terziario di mercato che costituisce la leva del loro sviluppo.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato Federico Capraro, presidente di Ascom-Confcommercio del mandamento di Treviso. – La sfida principale del commercio cittadino passa dalla capacità di trasformare in progetti concreti la rigenerazione urbana, che oggi è la dimensione in cui si devono muovere sia le imprese che la Pubblica Amministrazione. La formula del partenariato pubblico-privato si conferma come la strada maestra per la promozione delle attività produttive e commerciali. La Città Giardino si consolida come un’entità territoriale multifunzionale che restituisce vita e progettualità a Mogliano, in un’economia virtuosa e circolare”.