Fitur Madrid: la Regione Veneto presente alla 44^ edizione

L’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, oggi, 23 gennaio 2024, sarà presente alla 44^ edizione di Fitur Madrid, una delle più importanti manifestazione fieristica spagnola e punto di riferimento a livello internazionale per le novità leisure offerte dal mercato turistico.

La Regione del Veneto sarà presente all’esposizione con uno spazio di 35 mq all’interno dello stand ENIT Italia nel padiglione n.4 del centro fieristico IFEMA. La Regione ospiterà quattro importanti operatori veneti: la Fondazione Arena di Verona, la Destinatin Verona & Garda Foundation, il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi e l’Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco.

“Fitur Madrid 2024 rappresenta un momento strategico per le aziende turistiche venete che avranno la possibilità di incontrare face to face e stringere relazioni con tour operator, agenti di viaggio spagnoli e con operatori dell’America Latina – riferisce l’Assessore veneto al Turismo Caner -. Questo mercato rappresenta un importante bacino per la nostra destinazione e a confermarlo sono i dati degli arrivi e delle presenze del 2023. Rispetto al 2019, l’anno considerato da tutti come quello dei record, nei primi undici mesi del 2023 abbiamo registrato una crescita dei turisti spagnoli del +15,9 per cento negli arrivi e +9,3 per cento nelle presenze. Questo significa che il marchio ‘Veneto: the Land of Venice’ nel mercato spagnolo è ben posizionato, grazie in particolare alle nostre città d’arte, l’enogastronomia e la proposta culturale, che con la lirica sono tra le motivazioni di viaggio principali del mercato di lingua spagnola in Veneto”.

Nello specifico, oggi 23 gennaio 2024, l’Assessore al Turismo della Regione del Veneto, parteciperà a un evento di promozione della stagione lirica dell’Arena di Verona alla presenza di autorità e operatori spagnoli. L’evento si svolgerà all’istituto italiano di Cultura a Madrid alle ore 20.

Crediti fotografici: www.esmadrid.com