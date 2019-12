Firmata convenzione per Corpo Intercomunale di Polizia tra Mogliano, Preganziol e Casier

Dopo aver ottenuto l’approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali stamane presso il Municipio di Mogliano Veneto, si è provveduto alla firma della Convenzione che istituisce il Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Mogliano Veneto, Casier e Preganziol.

contenuto pubblicitario

contenuto pubblicitario



I Sindaci Davide Bortolato per Mogliano Veneto, Paolo Galeano per Preganziol e Renzo Carraretto per Casier hanno firmato l’atto che definisce gli accordi per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire maggior presidio del territorio e una sicurezza urbana più consistente.

Nello specifico, questa unione porterà maggiori servizi ai cittadini, oltre che implementare l’offerta con attività che oggi non esistono o esistono solo in parte. Tra queste, si parla di un turno di sorveglianza serale e la possibilità di accedere a bandi di finanziamento regionali.

“Abbiamo rispettato le tempistiche previste e con la firma di oggi si concretizza un progetto a cui abbiamo lavorato in questi mesi che porterà sicuramente risvolti positivi per il territorio”, dichiara il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato.

“Questo è l’inizio delle definizioni dei programmi che abbiamo intrapreso come nuova Amministrazione. L’aggregazione rappresenta certamente un beneficio per il cittadino. Noi ci abbiamo sempre creduto e questi sono i primi risultati”, aggiunge Renzo Carraretto Sindaco di Casier.

Un iter, questo, che avverrà un po’ alla volta. Intanto nei singoli territori resteranno aperti degli sportelli, così come a Preganziol resterà attivo il Comando distaccato. Pian piano i corpi saranno associati, fino a fondersi completamente entro 30 mesi dalla firma odierna.

Obiettivo condiviso anche da Paolo Galeano, Sindaco di Preganziol, che commenta: “Se lavoriamo insieme, lavoriamo meglio. Le potenzialità ci sono tutte quando si lavora in sinergia, anche su bacini più grandi. Noi infatti guardiamo con molto favore a questo allargamento di collaborazione a tre Comuni, soprattutto alla luce delle dinamiche molto simili che li accomunano”.

Il piano di zona individua questi tre comuni, più quello di Casale sul Sile, che per il momento non si è ancora pronunciato in merito all’unione. “Le porte restano aperte per Casale”, fanno sapere i Sindaci.

La prima manifestazione ufficiale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale sarà il prossimo 20 gennaio 2020 in occasione della Festa di San Sebastiano martire patrono della Polizia Locale.

Commenta la news

commenti