FIP PLATINUM – VENETO PADEL CUP: spettacolo alla Zoppas Arena!

Treviso, 3 settembre 2022 – Scattano a partire dalle 14 le semifinali alla Zoppas Arena di Conegliano del primo FIP Platinum della storia del circuito Cupra FIP Tour che si sta svolgendo nell’ambito della Veneto Padel Cup.



Tutto da copione nei quarti di finale tra le donne con le prime 4 teste di serie spagnole che si sono qualificate.

Carnicero-Martinez (n°2) archiviano la pratica Schuck-Carrascosa in 50 minuti con un doppio 6-1.

Vincono al terzo set in 2 ore circa di gioco sia le giovani millennium Velasco-Rufo (n°3) vs Guinart-Martinez che Rodriguez-Navarro (n°4) su Blanco-Ruiz.

Nell’ultimo match dei quarti femminili le teste di serie n°1 Veronica Virseda e Barbara Las Heras superano in due set ma con sofferenza per 7-67-5 la coppia ben assortita Bellver-Cortiles.

Nella categoria maschile vittoria a sorpresa della coppia ispanico-brasiliana Ruiz-Bergamini sulle teste di serie n°4 Arroyo-Rubio in due set 6-3/6-4 in 80 minuti di gioco.

Passano con fatica le teste di serie n°2 spagnole del torneoLijo-Ruiz che impiegano 2 ore per sconfiggere i connazionali Sans-Alba.

In scioltezza invece passano il turno la coppia ispanico-argentina Sanz-Moyano con un 6-4/6-0 su Bueno-Quilez.

In tarda serata alle 11 di sera si disputa l’incontro tra i favoriti del torneo Silingo-Belluati e Barahona-Garcia Mora, una vera e propria battaglia ma alla fine la coppia argentina la chiude e vola in semifinale (5-7/7-6/6-

.Dove vedere i match?



Le partite delle semifinali di oggi a partire dalle 14 e le finali di domenica saranno sempre alla Zoppas Arena di Conegliano e i biglietti sono acquistabili al link:

https://www.ticketmaster.it/artist/veneto-padel-cup-biglietti/1101713

I match saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della FIP.

QUARTI DI FINALE (M) – 2 settembre 2022



AGUSTIN GOMEZ SILINGO (ARG) / JUAN CRUZ BELLUATI (ARG) [1] vs JAVIER GONZALEZ BARAHONA (ESP) / JAVIER GARCIA MORA (ESP) [8] 5-7/7-6/6-3

VICTOR RUIZ REMEDIOS (ESP) / LUCAS BERGAMINI (BRA) [6] ALEJANDRO ARROYO ALBERT (ESP) / GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) [4] 6-3/6-4

RAMIRO MOYANO (ARG) / JON SANZ ZALBA (ESP) [3] vsTONI BUENO GOMEZ (ESP) / MARC QUILEZ PALLEJA (ESP) 6-4/6-0

ANTON SANS RIOLA (ESP) / SERGIO ALBA SANCHEZ (ESP) vs PABLO LIJO SANTOS (ESP) / JAVIER RUIZ GONZALEZ (ESP) [2] 5-7/6-1/4-6

QUARTI DI FINALE (F) – 2 settembre 2022

VERONICA VIRSEDA (ESP) / BARBARA LAS HERAS (ESP) [1] vs ANNA CORTILES (ESP) / SANDRA BELLVER (ESP) [6] 7-6/7-5.

ARACELI MARTINEZ (ESP) / MARINA GUINART ESPANA (ESP) [7] vs JIMENA VELASCO (ESP) / LORENA RUFO (ESP) [3] 3-6/6-3/4-6

NURIA RODRIGUEZ (ESP) / TERESA NAVARRO (ESP) [4] vs ALICIA BLANCO ROJO (ESP) / SARA RUIZ SOTO (ESP) [8] 7-5/4-6/6-1

MANUELA SCHUCK SILVA (BRA) / CRISTINA CARRASCOSA CAZORLA (ESP) vs LUCIA MARTINEZ (ESP) / ESTHER CARNICERO (ESP) [2] 1-6/1-6



Istituzioni, sponsor e media partner

Si ringraziano / special thanks to:

progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari sponsor del torneo:

Main sponsor (Cupra, Bullpadel e Joma), Official suppliers (Mejorset e italgreen) per il FIP Platinum, gli “Official sponsor” della VPC (Lotto – Heroes -PadelIn – Lionlup – Accademia Marcelo Capitani – Glotera Travel – Almayaz) e il Media partner Qdp News.

VPC

Veneto Padel Cup è il primo torneo internazionale di Padel Made in Veneto.

Con un network di quasi 40 Tornei di qualificazione in più di 20 nazioni, dal Continente Americano all’Europa, la seconda edizione di VPC si svolgerà – rigorosamente nelle terre venete tra H Farm, lo Sporting Life Center e la Zoppas Arena di Conegliano – dal 7 all’11 Settembre con doppia sfida MASTER e OPEN.