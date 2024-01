Fioretto da sogno a Parigi

L’Italia del fioretto chiude una domenica da sogno in Coppa del Mondo. Trionfo del Dream Team femminile e qualificazione a Parigi 2024 per la Nazionale maschile.

PARIGI – Giornata memorabile per la scherma azzurra. Nella tappa di Coppa del Mondo di Parigi, allo “Stade Pierre De Coubertin” il Dream Team del fioretto femminile batte in finale le padrone di casa francesi 45-41. La squadra maschile invece chiude quarta, tanto basta per staccare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Strepitoso Dream Team

Le atlete del fioretto femminile non perdonano. Le campionesse del mondo, dopo aver centrato la qualificazione olimpica già un mese fa a Novi Sad, hanno conquistato l’ennesimo successo. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno superato 45-27 prima Singapore agli ottavi e poi l’Ungheria ai quarti.

In semifinale le azzurre hanno battuto il Giappone 45-31 per poi incontrare in un’emozionantissima finale la Francia. Gara tirata ma che ha mostrato una volta in più quanto la squadra italiana sia unita. Da un iniziale svantaggio, le ragazze di Cerioni hanno recuperato stoccata su stoccata fino all’allungo finale di Alice Volpi per il 45-41 finale.

Fiorettisti a Parigi 2024

I ragazzi del fioretto non potevano che prendere il pass per Parigi 2024 direttamente a Parigi. Il quartetto italiano composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha superato prima l’Austria (45-22) e poi la Polonia (45-36).

In semifinale si sono dovuti arrendere agli Stati Uniti con cui perdono all’ultima stoccata per 45-44. Gli statunitensi poi hanno battuto anche il Giappone in una finale diretta dall’arbitro Simona Pierucci. Gli azzurri hanno perso poi anche la finalina per il bronzo contro i padroni di casa della Francia per 45-32, ma il quarto posto regala un biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Un traguardo stupendo raggiunto il giorno dopo aver conquistato lo storico podio tutto azzurro nella gara individuale con Marini, Foconi e Bianchi.



Photo Credits: federscherma.it