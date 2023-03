Fioreria Roma vince il concorso “Luci di Natale a Casier” con la vetrina più bella

CASIER – È stato riproposto anche per il 2022, dall’Amministrazione Comunale, il concorso “Luci di Natale a Casier”, per coinvolgere i negozianti del paese ad abbellire la vetrina della propria attività commerciale con allestimenti e addobbi a tema natalizio, secondo la propria libera interpretazione e fantasia.

La finalità del concorso, gratuito e aperto a tutte le attività commerciali e ai pubblici esercizi, era quella di consolidare l’attrattività della rete distributiva locale nel periodo delle festività natalizie agli occhi di cittadini e visitatori, invitati ad esprimere la propria preferenza sulla foto della vetrina favorita, raccolta e pubblicata sulla pagina Facebook dell’ente. Il regolamento prevede, quindi, la selezione della vetrina vincitrice da parte di una Giuria tecnica sulla base della rosa delle tre vetrine più votate.

Vincitrice della terza edizione del concorso, che ha visto la partecipazione di 25 attività commerciali, è la Fioreria Roma di Dosson, ideatrice di raffinate progettazioni floreali, che ha riaperto nel dicembre 2020 in pieno tempo di Covid, sfidando con coraggio le incertezze di un periodo così strano e difficile.

Sindaco Renzo Carraretto mentre consegna la targa a Sabina Montellato. Insieme a lui (da sinistra) consigliere Eleonora De Marchi, presidente associazione FotoClubCasier Fabio Cocchetto e assessore alle Attività produttive Roberta Panzarin

Sabina Montellato, titolare dell’attività, è stata premiata con una targa consegnata nei giorni scorsi dal sindaco Renzo Carraretto, dall’assessore alle Attività produttive Roberta Panzarin, dal consigliere Eleonora De Marchi e dal presidente dell’associazione FotoClubCasier Fabio Cocchetto.

«Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale ha voluto mettere in luce i negozi del territorio che hanno contribuito a decorare Casier e Dosson con gli allestimenti natalizi. Il buon esito ci conferma che i nostri esercizi commerciali hanno un ruolo fondamentale anche nella rivitalizzazione del nostro Comune e hanno dimostrato una creatività emozionante, testimonianza di attaccamento alla propria attività e segno tangibile di spirito di partecipazione» commenta il Sindaco Renzo Carraretto. E conclude: «Promuovere le nostre attività commerciali ha avuto l’intento di stimolare i cittadini a prediligere l’esperienza e la professionalità dei commercianti di prossimità anche nel periodo natalizio».

«Luci di Natale a Casier vuole mettere in mostra le vetrine addobbate del paese, attraverso i social. Non è importante arrivare primi, quanto partecipare, per sensibilizzare sul valore delle nostre attività commerciali e fare rete insieme all’Amministrazione Comunale. – aggiunge l’assessore Panzarin, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, adoperandosi così per rendere Casier ancora più magica e bella. – Ringrazio i nostri negozianti che colgono il senso del concorso e si sono messi in gioco anche quest’anno numerosi, tutti coloro che hanno espresso la preferenza in FB e i fotografi di FotoClubCasier per il consueto contributo fotografico. L’appuntamento ora è per Natale 2023!» conclude.