Fiocco cerca casa

Fiocco, gattone dolce e coccolone, cerca urgentemente una nuova casa.

FAVARO VENETO (VE) – Fiocco è un gattone dal cuore tenero, un vero tesoro peloso, che ora si trova in una situazione di emergenza. Con i suoi 14 anni di esperienza felina, Fiocco è un vero signore, con due grandi occhioni dolci e una pancia morbidosa che aspetta solo di essere accarezzata. Purtroppo, la sua mamma umana non è più con lui, né con noi, e Fiocco – attualmente a Favaro Veneto – è alla ricerca di una nuova famiglia che possa prendersi cura di lui.

La sua storia è solo una tra tante. Molti altri mici si trovano nella stessa situazione di Fiocco, in cerca di un nuovo inizio, di una nuova casa pronta ad offrire amore e sicurezza.

Per fortuna, esiste un luogo dove chiunque desideri adottare un animale può trovare annunci simili a quello di Fiocco. Nel gruppo Facebook “MICI IN CERCA DI CASA🍀TREVISO-PADOVA-VENEZIA” numerosi annunci di gatti in cerca di casa vengono pubblicati ogni giorno, offrendo a tutti noi la possibilità di dare una nuova vita a questi affettuosi compagni.