Fiocchi Munizioni, eccellenza italiana dal 1876

LECCO – Fondata a Lecco nel 1876, Fiocchi Munizioni è oggi una delle più importanti e antiche aziende italiane specializzate nella produzione di cartucce e munizioni di piccolo calibro, una presenza internazionale con stabilimenti in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che distribisce i suoi prodotti in oltre 100 Paesi.

Fondata da Giulio Fiocchi, l’azienda si è specializzata nella produzione di munizioni e cartucce di piccolo calibro per caccia, tiro, difesa e sport. Mantenendo saldamente l’equilibrio tra tradizione e innovazione, ha stabilito elevati standard di qualità e sicurezza per i suoi prodotti.



La visione innovativa di Giulio Fiocchi

La storia di Fiocchi Munizioni inizia quando Giulio Fiocchi, all’epoca impiegato di banca, decide di investire nell’acquisto di una fabbrica di munizioni fallita a Lecco nel 1876. Innovatore nel settore, Fiocchi introduce la produzione di cartucce metalliche, distinguendosi per la sua dedizione alla qualità e all’innovazione tecnologica. Grazie a questa visione imprenditoriale, Fiocchi Munizioni cresce rapidamente, diventando ben presto leader nel mercato italiano e internazionale delle munizioni.

Negli anni, l’azienda ha affrontato le sfide della storia, inclusi i periodi delle due guerre mondiali, la crisi economica e la globalizzazione. Nonostante ciò, ha saputo mantenere la sua identità e la sua dedizione, adattandosi alle esigenze dei clienti e ampliando la gamma di prodotti per caccia, tiro sportivo, difesa personale e professionale. Nel mondo sportivo, l’azienda ha consolidato la sua reputazione sponsorizzando atleti e squadre nazionali vincitrici di numerosi campionati mondiali e olimpiche in discipline come il tiro a volo, il tiro a segno e il tiro dinamico.



Un’eccellenza italiana tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Fiocchi Munizioni si distingue come un autentico marchio Made in Italy, rappresentando nel mondo prodotti che uniscono qualità, design e innovazione. L’impegno dell’azienda si estende anche alla sostenibilità ambientale, con l’adozione di politiche ecologiche e certificazioni internazionali per garantire la massima affidabilità e prestazione delle sue munizioni.

Fiocchi Munizioni, con oltre 140 anni di storia, continua a essere un’eccellenza italiana che coniuga con successo tradizione e innovazione nella produzione di munizioni di alta qualità.