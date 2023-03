Fiocchetto lilla: i disturbi alimentari spiegati ai giovani con “La mappa del cuore”

Sono già più di 2.500 i giovani delle scuole superiori del nostro territorio che hanno assistito in questi mesi allo spettacolo teatrale “La voce” tratto dal libro autobiografico di Sandra Zodiaco “Oltre”: a dispetto del nome, è volutamente una performance muta, che vuole raccontare una malattia terribile, quella legata ai disturbi del comportamento alimentare.

VENEZIA – Spesso ci si accorge di questa malattia se non quando è troppo tardi. Deve quindi essere individuata da chi sta vicino a chi soffre non tanto grazie alle parole, bensì attraverso il linguaggio del corpo. Una malattia che, alla fine dello spettacolo, viene spiegata agli studenti da medici specialisti pronti a rispondere alle domande dei ragazzi, con qualcosa in più: la richiesta di raccontarsi, soprattutto attraverso i sogni.

Da questa esperienza è nata “La mappa del cuore“, l’evento speciale, per la regia di Carola Minincleri Colussi, andato in scena ieri sera al Teatro Momo in occasione della XII Giornata nazionale del fiocchetto lilla, che si celebra appunto oggi.

“Questo evento – ha sottolineato nel suo intervento di saluto la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano – ha una doppia importante valenza: da una parte vuole creare consapevolezza e sensibilizzazione, nell’opinione pubblica, su quella che è una vera piaga sociale, che colpisce oltre 3 milioni di persone in Italia e ne uccide ogni anno circa 3.000, con dati che però sono purtroppo ancora in aumento. E dall’altra restituisce il grande lavoro compiuto in questi mesi con tanti giovani del nostro territorio, giovani che sono i più colpiti da questa patologia. È una realtà drammatica di cui si parla ancora troppo poco, e che non può lasciarci indifferenti: solo se riusciremo a fare davvero rete tra istituzioni, famiglie, scuola, specialisti, potremo non solo combattere, ma anche vincere, questa malattia”.

Per spiegare questa malattia e su come poterla affrontare, oltre alla presidente Damiano, erano presenti la vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Paola Tommasi; la docente e testimonial Sandra Zodiaco; i nutrizionisti Viviana Valtucci e Mario Russo, la psicofonista Elisa Benassi, il responsabile del progetto “Phonolia”, Alessandro Mistrorigo.