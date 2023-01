Finti tecnici del gas a domicilio e presunte statistiche telefoniche: la Provincia di Treviso invita tutti alla massima prudenza

In questi giorni la Provincia di Treviso sta ricevendo dalla cittadinanza alcune segnalazioni, sia su presunti tecnici del gas che si recano a domicilio per proporre contratti, effettuare controlli e verifiche sugli impianti, dichiarando di essere stati incaricati dall’Ente, sia su rilevazioni statistiche via telefono da parte di operatori che vogliono recuperare informazioni sulle condizioni vita-lavoro delle donne del territorio. Nessuna di queste attività è riconducibile alla Provincia, si tratta pertanto di truffe con le quali portare massima prudenza. La Provincia invita a segnalare sempre le situazioni dubbie.

TREVISO – L’Amministrazione ricorda a tutta la comunità che la Provincia non svolge mai servizi né monitoraggi a domicilio sul territorio, pertanto invita cittadine e cittadini a non rilasciare nessuna informazione personale né comunicare nessun genere di dato a qualunque tecnico si presenti come tecnico della Provincia di Treviso.

A queste segnalazioni, si aggiungono anche presunti sondaggi telefonici di operatori che si presentano come impiegati provinciali per svolgere delle ricerche sulle condizioni di vita e lavoro delle donne: la Provincia non effettua nessun tipo di rilevazione statistica contattando direttamente la cittadinanza, pertanto si invita alla massima cautela, evitando anche in questo caso di rispondere divulgando qualsiasi genere di informazione personale.