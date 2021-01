Finisce a reti inviolate il derby Veneto fra Vicenza e Venezia

Allo stadio Menti di Vicenza, finisce senza goal l’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie BKT fra Il Vicenza ed il Venezia.

Nella prima giornata del girone di ritorno il derby Veneto ha deluso le aspettative di chi si aspettava di vedere un bel gioco e magari qualche goal.

I padroni di casa impediscono agli arancioneroverdi di confermare la buona prestazione vista al Penzo contro il Cittadella.

Beruatto, il migliore in campo tra le file del Lane ha fatto correre un brivido freddo ai leoni quando al 33’, su azione da calcio d’angolo, buca la porta di Lezzerini, una rete che sarebbe stata regolarissima se Padella non avesse tentato la deviazione di testa, costringendo l’arbitro Aureliano ad annullare la rete per offside dello stesso.

Dal 60’ i biancorossi si ritrovano in dieci a causa dell’espulsione del portiere Grandi, intervenuto in tackle su Di Mariano nella trequarti lanciato a rete.

Grazie alla superiorità numerica i leoni cambiano marcia, Forte va vicino al goal al 77’, con una splendida torsione di testa colpisce in pieno il legno che salva Perina e nega la rete all’11 arancioneroverde.

Nonostante l’arrembaggio finale dei lagunari il match si conclude senza reti.

Meglio il Lane nella prima frazione, i leoni più aggressivi nella seconda, non riescono a sfruttare la superiorità numerica.

Teghil di Lignano Sabbiadoro, mentre i leoni, saranno nuovamente in trasferta, ospiti, allo Stirpe, del Frosinone.

Photocredits Le due squadre si dividono la posta in gioco con un punto ciascuna che serve poco ad entrambe.

Sabato prossimo, nella ventunesima giornata di campionato, il Vicenza sarà ospite del Pordenone al: Facebook @veneziafc

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti