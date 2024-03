FINALMENTE AUTONOMIA. Serata d’approfondimento politico a Cimadolmo

A Cimadolmo il 15 marzo si parla di autonomia veneta con personalità politiche locali e regionali.

CIMADOLMO (TV) – Data: 15 marzo, luogo: palestra di Cimadolmo. Da non perdere è l’incontro d’approfondimento in tema di autonomia veneta. Alle 20:45 la serata prenderà il via con la presenza di eminenti figure politiche del panorama locale e regionale.

Tra i protagonisti del confronto spiccano l’Onorevole Dimitri Coin, Segretario Provinciale della Liga Veneta, che porterà la sua vasta esperienza e la sua visione sul tema dell’autonomia. Accanto a lui, l’Onorevole Ingrid Bisa, Parlamentare dal brillante percorso politico, pronta ad offrire un punto di vista fondamentale sull’argomento, arricchendo il dibattito con le sue idee e proposte.

Ma non è tutto: la platea avrà il privilegio di ascoltare anche le parole autorevoli di Sonia Brescancin, Consigliere regionale del Veneto, la cui partecipazione garantirà una prospettiva completa e articolata sulle questioni relative all’autonomia e al ruolo della regione nel contesto nazionale.

L’incontro si preannuncia quindi un’opportunità per comprendere a fondo le dinamiche e le sfide che caratterizzano il dibattito sull’autonomia veneta, tema caldo degli ultimi anni, nonché per esplorare le prospettive future.

La partecipazione attiva del pubblico sarà incoraggiata, con spazio per domande e contributi da parte dei partecipanti.