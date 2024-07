FilaFiaba del teatro dell’Orsa in scena a Frescada di Preganziol

Il festival di teatro per bambini e famiglie “Torototela Torototà” accoglie un imperdibile evento a Frescada di Preganziol

PREGANZIOL (TV) – Monica Morini del Teatro dell’Orsa, regista dello spettacolo “FilaFiaba”, introduce l’evento teatrale destinato a bambini a partire dai 4 anni, ma adatto anche agli adulti. La rappresentazione si terrà venerdì 12 luglio alle 21:00 al Campo dell’Oratorio di Frescada di Preganziol, Treviso, nell’ambito del festival per bambini e famiglie “Torototela Torototà”, organizzato da Zelda Teatro.

Un programma ricco di attività

La giornata inizia alle 18:30 con l’apertura al pubblico e un mercatino curato da Slow Food, dove sarà possibile prenotare la Focaccia Amica via email a [email protected]. Alle 19:00 inizieranno incursioni letterarie curate dalla Biblioteca Comunale, insieme a un angolo di lettura, il Non Negozio, il GAS, uno spazio picnic e un’anguriata. Alle 20:00 ci saranno incursioni musicali, seguite dallo spettacolo alle 21:00.

Trame di fiabe e magia

“FilaFiaba” racconta storie come quella di un principe che cerca una fanciulla bianca come il latte e rossa come il sangue, combattendo contro una strega che complica il suo destino. Un’altra storia presenta due sorellastre, una matrigna e una fata madrina che, senza zucche magiche, conosce i colori del cielo e crea vestiti d’argento. Infine, “I semi del Re” premia la sincerità e il coraggio di una giovane contadina. Lo spettacolo è interpretato da Lucia Donadio e Chiara Ticini, con musiche dal vivo di Gaetano Nenna.

Collaborazioni artistiche e successi

“FilaFiaba” si avvale della collaborazione artistica e dell’illuminazione ideata da Bernardino Bonzani, della drammaturgia di Annamaria Gozzi e Monica Morini, e degli oggetti di scena di Franco Tanzi. È stato selezionato per il Festival Bonsai Ferrara, il Premio Nazionale Otello Sarzi e il Festival Libraria di Albinea (RE).

Informazioni utili

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con prenotazione consigliata tramite il link Zelda Teatro.

Il Campo dell’Oratorio è situato in via della Pace a Frescada di Preganziol, Treviso. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà presso la Sala Granziol, in via T. Vecellio 167, Frescada di Preganziol.

Per il programma completo del festival, visitate Torototela Torototà.

Maggiori informazioni sul Teatro dell’Orsa sono disponibili su www.teatrodellorsa.com.