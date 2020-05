Fiith Centro per Danzatori

FIFTH CENTRO PER DANZATORI è Scuola di danza e centro di formazione professionale diretto da Silvia Funes, ballerina e coreografa in produzioni teatrali, televisive e cinematografiche, nonché laureata all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

FIFTH, spazio post-industriale reso confortevole da una splendida ristrutturazione e dall’atmosfera artistica, è divenuto un punto di riferimento per la formazione di chi vuole intraprendere un percorso legato all’arte tersicorea.

Una realtà ove crescere nuovi talenti e trasmettere loro un insegnamento completo e interdisciplinare, avviando alla professione del danzatore chi ne possiede i requisiti attitudinali e offrendo le condizioni necessarie ai bambini, allievi di oggi, di divenire il pubblico competente e appassionato di domani.

Mensilmente gli allievi sono monitorati da maitres internazionali e docenti presso Accademie (Lucia Geppi e Alessandro Bigonzetti) per perfezionare il lavoro tecnico e artistico e ogni anno qualche allievo viene ammesso in prestigiose Accademie Internazionali (Scala di Milano, Opera di Roma, Academie Princesse Grace di Montecarlo, TANZ Akademie di Zurigo, Peridance NY). Direttori di Enti Lirici, Coreografi ed illustri Maestri ne riconoscono ed apprezzano il livello qualitativo. Centinaia i premi vinti, in molteplici Concorsi Nazionali ed Internazionali (Città di Rieti, Mantova Danza, Coreografie d’autore Castiglioncello, Città di Udine, DanzaFirenze per citarne alcuni) dagli allievi e dalle coreografie di Silvia Funes.

Spesso è invitata a presentare il proprio lavoro coreografico a Festivals a cui partecipano danzatori professionisti e compagnie tra le più prestigiose nel panorama della Danza ( Gala BdT, Gala Fiesole) o lei stessa è nominata madrina di alcuni Eventi culturali internazionali come il Treviso Photographic Festival.

Ha selezionato allievi del corso ad avviamento professionale per partecipare ad alcune interessanti produzioni di cui ha firmato le coreografie come lo spettacolo itinerante “Secrets” Live Show per FG&PentARTainment Production su musiche originali di Giuliano Poles, il video coreografico “La Stanza vuota”, regia di Stefano Pesce per “Offi-cine Veneto”, centro di formazione e produzione cinematografica, di cui è stata anche responsabile per il settore Danza, o spot pubblicitari come Benvado e Kreacasa.

Nelle sue lezioni di tecnica accademica, utilizza il metodo Vaganova, ma l’esperienza di trainer certificato di Gyrotonic, la porta a integrare i principi chiave del sistema girotonico con la Danza, per consentire all’allievo di ottenere più rapidamente un controllo consapevole e costante del movimento, migliorarne stabilità del corpo, fluidità e flessibilità.

Commenta la news

commenti