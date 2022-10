Fiere di San Luca, dal 7 al 23 ottobre la festa popolare più amata dai trevigiani

Quest’anno il tradizionale luna park di Prato Fiera ospiterà 73 attrazioni con una novità, il padiglione degli specchi umoristici, oltre alle 20 bancarelle tra dolci e specialità come le tradizionali castagne e lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio.

Programma. Venerdì 7 ottobre, alle ore 15, è in programma l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con la festa dedicata a tutti i bambini del Comune di Treviso e dei paesi limitrofi, che potranno usufruire dei biglietti omaggio distribuiti nelle scuole. Nell’occasione si esibirà la Banda Musicale di Zero Branco accompagnata dalle Majorette del Gruppo Blu Bell di Trebaseleghe. Sabato 8 ottobre, dalle ore 15 alle 20.30, la manifestazione proseguirà con l’evento che vedrà protagonisti i personaggi più famosi dei cartoni animati. Mercoledì 12 e 19 ottobre, dalle 15 alle 20.30, ci sarà la “Giornata dello Studente”, dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Domenica 9 e 16 ottobre si rinnoverà l’appuntamento con “Special Cartoon”.

Sabato 15 ottobre, invece, ci saranno gli spettacoli degli artisti di strada. Martedì 18 ottobre ricorrerà la festa del Santo Patrono delle Fiere, San Luca. Venerdì 21 ottobre, dalle 15 alle 20.30 tornerà la Festa del Bambino dedicata ai bambini delle scuole materne. Lo stesso giorno, alle 17, ci sarà la premiazione del concorso di disegno e poesia degli studenti (esposti nel padiglione riservato alla gastronomia). Alle 17.30 le associazioni dei ragazzi disabili si cimenteranno nella “Gara delle Torte” per la giornata dedicata agli anziani e alle persone con disabilità. Sabato 22 ottobre torneranno gli artisti di strada mentre alle 22.30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

Domenica 23 ottobre, ultimo giorno delle Fiere, torneranno i personaggi dei cartoni animati.

Orari. Le Fiere di San Luca saranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 14.30 a mezzanotte, il venerdì e sabato dalle 14.30 a mezzanotte e mezza e la domenica dalle 10 a mezzanotte.

Sicurezza e vigilanza. Durante la manifestazione saranno impegnati 10 addetti alla sicurezza, sei volontari del Gruppo Alpini e gli agenti della Polizia Locale di Treviso. Inoltre saranno presenti incaricati dell’Ulss n.2 per la vigilanza sanitaria su alimenti e bevande e attività di controllo da parte di Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza.

«Le Fiere rappresentano un appuntamento imperdibile per tutto il territorio», le parole del vicesindaco De Checchi. «Dal 7 al 23 ottobre sono attese in città più di 350mila persone: numeri importanti con importanti implicazioni per il tessuto economico. Quello delle Fiere di San Luca è un contesto in grado di attirare e di coinvolgere veramente tutti, anche grazie ad un programma di eventi in grado di aggiungere elementi attrattivi al tradizionale Luna Park. Ringraziamo la Commissione Fiere che, anche quest’anno, ha lavorato con i rappresentanti dell’associazione per dare vita ad una manifestazione organizzata nei minimi dettagli, dalla sicurezza alle iniziative per i più piccoli».