Quattro sabati di festa

Il taglio del nastro sabato 29 giugno per la Fiera “Incontriamoci in via Piave”

MESTRE – Parte sabato 29 giugno la Fiera “Incontriamoci in via Piave”, un’iniziativa che si terrà per quattro sabati consecutivi con cadenza mensile (29 giugno, 27 luglio, 31 agosto e 28 settembre), dalle ore 18 alle 24. L’evento, istituito ai sensi del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, mira a diventare un appuntamento fisso negli anni a venire.

Presentazione ufficiale

La presentazione della Fiera si è svolta presso il Municipio di Mestre, alla presenza dell’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, dell’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, e del presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto. Presenti anche Giorgio Betrò di Vela Spa, Gilberto Marcolin di Goia e Martina Barban, commerciante di via Piave e Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa.

Obiettivi dell’iniziativa

“Sono lieto di annunciare la realizzazione di questo importante progetto commerciale e sociale”, ha dichiarato l’assessore Costalonga. “L’obiettivo è creare socialità, far rinascere via Piave e restituire vitalità al nostro territorio. La chiusura dell’intera via Piave, dai giardini fino alla rotonda dei Papaveri, è stata decisa dopo un confronto con le attività commerciali e le associazioni di categoria. Dopo i carri mascherati e il Miglio di Mestre, è bello vedere il quartiere che si riappropria della strada e la gente dei suoi spazi. Questi eventi vogliono creare socialità e allontanare il degrado da uno dei quartieri più difficili della città.”

Intrattenimento e sicurezza

La Fiera offrirà intrattenimento per famiglie e bambini, con un truck palco mobile dotato di dj set e una conduttrice che animerà la giornata intervistando i commercianti. Saranno presenti 31 stand, e i commercianti locali potranno esporre i loro prodotti. Via Piave sarà chiusa al traffico dalle ore 16 nelle giornate della manifestazione. I residenti di via Felisati potranno accedere alle proprie abitazioni tramite via Carducci e uscire da via Sernaglia.

“L’intera manifestazione sarà coordinata e sicura grazie alla presenza fissa degli agenti della Polizia locale”, ha aggiunto l’assessore Pesce. “Saranno presenti anche volontari della Protezione Civile per dare indicazioni stradali ai cittadini. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente in via Dante, dove è stato realizzato un parcheggio temporaneo con 250 posteggi disponibili.”

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per rivitalizzare via Piave e promuovere l’interazione tra cittadini e commercianti, in un contesto di sicurezza e condivisione.