Fiera Franca a Chirignago: dal 1462 l’appuntamento di fine estate

Si rinnova anche quest’anno al cadere dell’estate, a Chirignago, per la 381^ volta, l’appuntamento con la Fiera Franca. Davvero ricco il calendario degli appuntamenti previsti, tra l’8 e il 12 settembre.

CHIRIGNAGO – “È un appuntamento – ha sottolineato il presidente della Municipalità di Chirignago Francesco Tagliapietra – davvero molto sentito dalla nostra comunità, che si ripete oramai dal 1462, anno in cui il governo della Serenissima autorizzò l’istituzione di un mercato annuale qui a Chirignago. E voglio ringraziare sin da subito tutti coloro che anche quest’anno hanno generosamente collaborato alla realizzazione delle tante e variegate iniziative in programma.”

Il calendario prevede momenti dedicati alla convivialità – non solo ogni sera, ma anche col tradizionale “Pranzo Fiera Franca” di domenica 10 alle ore 12- al divertimento, con appuntamenti musicali, la pesca di beneficenza e, per i più piccoli, laboratori creativi ed il luna park, alla cultura con presentazioni di libri e le mostre “Civiltà rurale veneta” e “Bersaglieri/carristi”.

“Vera ciliegina sulla torta della manifestazione – ha spiegato la presidente Ermelinda Damiano – sarà la mostra “1902: Caduta del ‘Paron de casa’”, dedicata al crollo del campanile di San Marco, in cui saranno presentati anche i lavori realizzati dai ragazzi della locale scuola ‘Colombo’, nell’ambito delle iniziative promosse per ricordare questo evento rimasto indelebile nella storia della nostra città.”

L’esposizione, promossa dal gruppo culturale “Luciani”, in collaborazione con la Municipalità, sarà inaugurata sabato 9 settembre, alle ore 17.30, presso la palestra di “casa Nazareth”, in via del Parroco. Saranno esposti, oltre a una riproduzione, alta due metri, del campanile, e ai lavori realizzati dagli alunni della scuola “Colombo”, oggetti unici, provenienti dalla collezione privata Pavanello, come mappe, planimetrie, foto, estratti di giornali dell’epoca, documenti, nonché reperti del vecchio campanile, il “caligoto” e varie medaglie in oro e argento emesse negli anni per ricordare il crollo. La mostra resterà aperta sino alla mattinata del 17 settembre, con orari 9-12 e 16-22 (dal 9 al 12 settembre) e 9-12 e 16-18 dal 13 al 16.

“La Fiera Franca – sottolinea in una nota l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar – è un evento ‘metropolitano’, perché coinvolge non solo Chirignago, Mestre e Marghera, ma anche i comuni vicini, come Spinea e Mirano: un grosso ringraziamento quindi all’associazione guidata da Giuseppe Saccoman, che ogni anno lavora in modo impeccabile per la sua realizzazione.”

La manifestazione è stata presentata al Municipio di Chirignago con una conferenza stampa cui hanno partecipato, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano; il presidente, Francesco Tagliapietra, e il consigliere Andrea Fusati, della locale Municipalità; i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi: il presidente di Fiera Franca Chirignago, Giuseppe Saccoman, il coordinatore dell’associazione “Luciani”, Ivone Bortolato, il coordinatore degli eventi per il 120° anniversario del campanile di San Marco, Vittorio Baroni.