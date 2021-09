Festival delle Idee. Tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto

30 settembre > 22 ottobre 2021

Tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto

M9 – Venezia Mestre

Teatro Toniolo – Venezia Mestre

Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo di Mestre

Teatro Malibran di Venezia

Apertura prenotazioni giovedì 2 settembre

FESTIVAL DELLE IDEE

Chi siamo, chi saremo



TERZA EDIZIONE

Da giovedì 2 settembre sul sito www.festivalidee.it apriranno le prenotazioni per gli eventi della terza edizione del “Festival delle idee”, in programma dal 30 settembre al 22 ottobre 2021 sul tema Chi siamo, chi saremo.

Il Festival, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia e organizzato da Associazione Futuro delle Idee, in collaborazione con M9.

Gli eventi si terranno al Polo Museale M9 di Mestre, al Teatro Toniolo (messo a disposizione dal Comune di Venezia), al Padiglione Rama dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre, al Teatro Malibran di Venezia.

Programma completo su www.festivalidee.it

Come prenotare

Gli eventi saranno:

– ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria

– con fee d’ingresso e prenotazione obbligatoria

Prenotazioni a partire dal 2 settembre sul sito www.festivalidee.it (attraverso il sistema di prenotazione EMMA di Rnb4Culture, attualmente in uso presso il Museo M9).

Le prenotazioni garantiranno l’accesso a M9-Museo del ’900 a tariffa ridotta fino al 30 settembre 2022.

Dal 15 settembre sarà inoltre possibile prenotare direttamente presso la biglietteria di M9 (dal mercoledì al venerdì ore 14-20, il sabato e la domenica ore 10-20).

Informazioni al numero 348.7890674, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

L’edizione 2021: Chi siamo, chi saremo

Il Festival conferma la sua vocazione al confronto e al dialogo che moltiplica sguardi e visioni alla ricerca di un futuro possibile, nel segno ormai inderogabile dell’innovazione e della sostenibilità, con la parola quale forma di divulgazione per eccellenza, in tutte le sue declinazioni. Il tema di quest’anno, Chi siamo, chi saremo, indica una prospettiva obbligata, in coerenza con una visione interconnessa della vita, dell’ambiente e di tutte le realtà che ne fanno parte. In linea con gli indirizzi strategici della Regione del Veneto enunciati nel dossier “Veneto sostenibile”.

Il “Festival delle idee”, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia e rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia; è organizzato da Associazione Futuro delle Idee, in collaborazione con M9 e partecipato da Azienda Ulss3 Serenissima, Circuito Teatrale Regionale Arteven, Treviso Giallo.

L’evento al Teatro Malibran è in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 o in alternativa di tampone molecolare o antigenico rapido negativo di massimo 48 ore antecedenti l’ingresso. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Foto: Credit Roy Photo