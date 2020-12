Festività un po’ diverse. Sì allo svago durante le feste, purché sia sicuro

È arrivato il periodo delle feste, tuttavia quello che si prospetta sarà un Natale e un fine anno un po’ diverso dai soliti. Se abbiamo sempre celebrato le festività in famiglia e con gli amici, quest’anno farà eccezione. Come tutti sappiamo, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state introdotte delle restrizioni: il numero limitato di persone a pranzo o a cena il e divieto di spostamento renderanno queste feste ovviamente un po’ diverse, sacrificio però necessario per limitare l’espansione del contagio.

Le festività si legano comunque alle ferie e al tempo libero, tanto attesi per un meritato break dal lavoro. A parte lo shopping, la gente cerca un sano riposo nonché la possibilità di passare più tempo con la famiglia e un po’ di relax: proposte come lo streaming, le tv on demand e i videogame sono in vetta alle preferenze.

Per questo abbiamo scelto di dare qualche consiglio, soprattutto agli amanti del gaming, che possa mettere al riparo i neofiti che, approfittando del tempo libero, cercando un po’ di svago. Sappiamo che il web nasconde molte insidie, soprattutto quando l’accesso a un portale richiede i nostri dati, ecco quindi una micro guida per non incappare in cattive sorprese se e quando si vuole accedere ad una piattaforma per giocare.

Abbiamo selezionato un portale che raggruppa una serie di offerte, in maniera interessante ed accurata su siti di giochi online che tiene in considerazione il livello di assistenza riservato agli utenti, oltre ovviamente alla ricchezza dell’offerta di giochi, in particolare le slot online, gettonatissime da anni nella loro versione on line, e che consentono l’accesso immediato e gratuito al gioco tramite bonus; abbiamo scelto questo portale perché consente la possibilità di godere di tutta la tranquillità di un ambiente costantemente monitorato e sicuro: è certificato dall’Agenzia delle dogane, dalla Siae e contiene il link diretto a “Gioca il giusto”, una scheda informativa e al tempo stesso una campagna che sensibilizza utenti e operatori al gioco legale e responsabile.

E non in ultimo è possibile esplorare l’offerta proposta con facilità, molto ricca soprattutto per i principianti che approfittano del periodo per un po’ di relax.

