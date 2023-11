Festival delle Idee, un successo senza confini

Con quasi 22mila presenze – tra posti occupati e liste d’attesa – da tutto il Veneto e da fuori regione, la quinta edizione del Festival delle Idee, sul tema Elogio dell’incertezza, chiude raddoppiando i numeri dello scorso anno. E per costruire una proposta culturale sempre più partecipata e condivisa, annuncia per il 2024 la nascita del Comitato delle Idee, un comitato cittadino che contribuirà alla crescita del progetto raccogliendo nel territorio spunti, indicazioni, riflessioni, mettendole a sistema e mantenendo vivo il Festival tutto l’anno.

MESTRE – La quinta edizione ha portato in città oltre 40 eventi in un mese uniti dal tema Elogio dell’incertezza, preceduti da Le giornate delle Idee, gli incontri di anticipazione tra aprile e giugno con Vincenzo Schettini, Gianluca Gotto, Bill De Blasio.

Grande partecipazione anche di giovani tra i 20 e 30 anni, che, assieme agli ospiti, hanno contribuito a creare un indotto economico tra ristorazione e hotellerie.

Tra i grandi eventi della Regione del Veneto, con il patrocinio di Regione del Veneto e Comune di Venezia, ha visto alternarsi sul palco grandi ospiti come R. J. Palacio, Tony Wheeler, Umberto Galimberti, Alessandro D’Avenia, Drusilla Foer, Amitav Ghosh, Paolo Borzacchiello con Paolo Stella, Pegah Moshir Pour, Vincenzo Schettini, Mario Calabresi, Don Antonio Spadaro, Amara, Vito Mancuso, Giovanni Caccamo e Sonia Bergamasco.

Tanti i “luoghi delle idee”, dal Teatro Toniolo all’M9 passando per il Teatro Malibran, le Sale Apollinee del Teatro la Fenice, il Centro Culturale Candiani, l’Università Ca’ Foscari e lo IUAV, l’Accademia di Belle Arti, la Scuola Grande di San Marco, il Padiglione Rama, la Biblioteca San Tomà, la Biblioteca Civica Vez, la Biblioteca Carpenedo Bissuola e il Teatro del Parco.

Un successo anche nei social – Oltre 19 milioni di visualizzazioni sui canali social (+47% di impressions sul 2022), 25mila utenti unici che hanno visitato il sito web del Festival per più di 158mila visualizzazioni; e ancora, maggiori contenuti creati dagli utenti (11.456 stories, + 71% rispetto al 2022), 760mila interazioni, 94% di feedback positivi degli utenti, 4.1% di engagement rate – media di mercato 1.8% – (fonte: dati ufficiali Not Just analytics, da API Instagram).

APPUNTAMENTO AL 2024 CON IL COMITATO DELLE IDEE

Nel corso della conferenza stampa di chiusura, è stata annunciata la creazione del Comitato delle Idee, che contribuirà alla crescita e allo sviluppo del Festival.

Le novità del 2024

Passeggiate culturali con gli artisti : alcuni ospiti accompagneranno il pubblico tra racconti, suggestioni e contaminazioni alla scoperta dei luoghi, delle opere e del patrimonio storico-culturale cittadino coinvolto dal festival;

: alcuni ospiti accompagneranno il pubblico tra racconti, suggestioni e contaminazioni alla scoperta dei luoghi, delle opere e del patrimonio storico-culturale cittadino coinvolto dal festival; A inizio 2024 evento speciale con il regista Matteo Garrone come preview della nuova edizione;

come preview della nuova edizione; Numero maggiore di ospiti internazionali ;

; La sezione “Viaggi in Poltrona” , condotta dal direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro , sarà ulteriormente ampliata;

, condotta dal direttore di Lonely Planet Italia , sarà ulteriormente ampliata; Più incontri nella sezione pre-festival Le giornate delle Idee ;

; Nuovi luoghi che entreranno a far parte del palinsesto.

Ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, il Festival ha il patrocinio della Regione del Veneto, il patrocinio e il contributo del Comune di Venezia.

credits foto Alvise Busetto