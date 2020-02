Festa di Carnevale per tutte le età alla Casa del Quartiere, un progetto dell’istituto Gris, in collaborazione con la Regione Veneto, dedicato agli over 65 negli spazi di villa Torni a Mogliano.

Giovedì grasso 2020 in allegria, indossando le mascherine realizzate da Gabriella e Gino con l’aiuto di altri partecipanti al laboratorio creativo che ogni giovedì pomeriggio viene svolto all’interno del programma. Tante piccole opere d’arte vengono realizzate con tessuto, colori, bottoni, perline e altri materiali anche recuperati o regalati.

Non mancano tavoli per il Burraco e altri giochi di carte. Grande successo hanno ottenuto i corsi di alfabetizzazione “social” e quello di danze popolari. Il consueto ricco buffet delle “cinque”, arricchito per l’occasione da dolcetti Veneziani, ha concluso la festa di ieri, giovedì 20 febbraio.

Silvia Moscati

