Festa della Madonna della Salute: l’ordinanza che disciplina la circolazione pedonale

Il Comandante Generale della Polizia locale di Venezia ha firmato oggi l’ordinanza che regola la circolazione pedonale in occasione della festività della Madonna della Salute di sabato 21 novembre, in cui si esplicita il divieto di creare assembramenti e il fatto che “l’accesso alle celebrazioni eucaristiche sarà contingentato e limitato a sole 60 persone”.

Per questo motivo, fino alle ore 19 di domenica 22 novembre, in caso di afflusso di persone in grado di compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, determinando anche la possibilità di assembramenti, nell’area delle celebrazioni la Polizia locale avrà facoltà di:

dirottare il traffico pedonale attraverso l’istituzione di sensi unici;

vietare l’accesso in dererminate zone dove l’afflusso di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità.

La Polizia locale potrà inoltre disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse per garantire la pubblica incolumità.

I trasgressori saranno sanzionati con una multa da 25 a 500 euro.

