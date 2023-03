Festa del Popolo Veneto, tutti i premiati

12° concorso per la Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Tornano in presenza le premiazioni delle scuole vincitrici del Veneto e dell’Istria. 27 i premi assegnati nell’edizione 2023: 4 a Belluno, 2 a Padova, 2 a Rovigo, 4 a Treviso, 4 a Venezia, 3 a Vicenza, 5 a Verona, 3 in Croazia.

VENEZIA – Tornano finalmente in presenza le premiazioni del concorso “Tutela, valorizzazione e promozione del Patrimonio linguistico e culturale veneto”, promosso da Regione del Veneto – Assessorato Identità Veneta, Comitato Regionale UNPLI Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Un Concorso dedicato ai giovani veneti con l’intento di favorire la conoscenza della storia regionale, valorizzarne l’originale patrimonio linguistico, illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione.

Un concorso le cui premiazioni si tengono, non a caso, in concomitanza con la Festa del Popolo Veneto, istituita con la Legge Regionale n. 8 del 2007, e celebrata ogni anno il 25 marzo, giorno della fondazione mitica di Venezia.

È stato l’M9 – Museo del ‘900 d Mestre Venezia ad ospitare la giornata conclusiva del concorso, che anche quest’anno ha visto coinvolti gli studenti delle scuole venete di ogni ordine e grado e le scuole italiane dell’Istria.

Un appuntamento la cui importanza è stata testimoniata anche dalla presenza di Cristiano Corazzari, Assessore all’Identità Veneta della Regione del Veneto; Paola Mar, assessore al Patrimonio Comune di Venezia; Laura Donà, coordinatrice del servizio ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale; Maurizio Tremul, Presidente Unione Italiana per Slovenia e Croazia; Giovanni Follador, Presidente UNPLI Veneto.

In apertura di premiazione, l’Assessore all’Identità Veneta Regione del Veneto Cristiano Corazzari ha evidenziato come: «Abbiamo voluto organizzare la Festa del Popolo Veneto e il Concorso ad essa collegato, in virtù della Legge Regionale che intende sviluppare una conoscenza ad ogni livello della storia e della cultura della nostra regione. Essere veneti è un valore aggiunto proprio per il patrimonio culturale che ci hanno tramandato i nostri nonni e le nostre famiglie, lo scoprirete quando inizierete a girare il mondo incontrando popoli diversi dal vostro. Quest’anno sono 89 i progetti partecipanti al concorso, un bel riscontro che dà valore al lavoro fatto dalle scuole di ogni ordine e grado e dagli insegnati. Concludo dicendo a voi ragazzi: siate orgogliosi della vostra regione, siate orgogliosi di essere veneti, ricordando che i veneti vanno in tutto il mondo e arrivano da tutto il mondo».

Laura Donà, coordinatrice del servizio ispettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha sottolineato come: «Il valore di questo concorso, oltre a mettere a fuoco nuovi percorsi formativi, è un contributo importante alla formazione dell’identità delle nuove generazioni e al loro progetto di vita».

Un tema evidenziato anche da Maurizio Tremul, Presidente Unione Italiana (Slovenia e Croazia): «Questo concorso rappresenta un forte legame con quelle che un tempo venivano definite “Terre da Mar”. Ed oggi desidero sottolineare che siamo riusciti ad ottenere la registrazione del dialetto istro-veneto quale patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia; quindi, oggi il nostro dialetto è un patrimonio tutelato dai due paesi. La presenza delle scuole di Istria e Dalmazia a questo concorso è un elemento che evidenzia la storia della Repubblica veneta. Auspico che la collaborazione con la Regione del Veneto e con le Pro Loco venete possa rafforzarsi ulteriormente per sviluppare nuovi progetti a tutela della nostra comune cultura».

La parola è quindi andata a Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto: «Quando si parla di patrimonio culturale di un popolo si parla anche del lavoro delle Pro Loco; per questo devo ringraziare i volontari impegnati sul territorio, il responsabile del concorso, Fabrizio Tonon, tutti i collaboratori impegnati per mesi nell’organizzazione del premio e le scuole che si sono messe in gioco. Infine, desidero evidenziare come questo progetto, tornato finalmente in presenza dopo tre anni, riconosce ai nostri volontari il ruolo di custodi di identità e cultura, un patrimonio preziosissimo che le Pro Loco si impegnano a tutelare, promuovere e trasmettere alle nuove generazioni».

Un tema, quello dell’identità, che gli studenti hanno sviluppato in un percorso di ricerca che ha contribuito ad avvicinarli al patrimonio culturale e linguistico veneto, stimolando il loro senso di appartenenza e l’importanza della valorizzazione delle tradizioni locali.

Tre gli ambiti principali su cui gli studenti si sono messi alla prova:

la lingua veneta nelle sue espressioni creative nel teatro, nella musica e nella poesia

il territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico

La valorizzazione del patrimonio immateriale del Veneto, partendo dalle leggende e misteri del proprio territorio e/o personaggi celebri veneti e loro anniversari, grandi eventi, rievocazioni storiche, in sinergia con le Pro Loco e/o l’associazionismo locale.

Temi che i progetti vincitori hanno saputo valorizzare al meglio, dimostrando come l’identità culturale e linguistica di un territorio sia un patrimonio immenso che merita di essere tutelato e tramandato.

I VINCITORI DELLA 12^ EDIZIONE DEL CONCORSO 2022/2023

AMBITO 1 – TEATRO, MUSICA, POESIA

TEATRO PREMIO 900 euro

Scuola dell’Infanzia IC D. Alighieri di Dont di Val di Zoldo – BL Da Nadal a la Befana (Donaza)

Liceo Classico Educandato Statale Agli Angeli di Verona – VR Filemone e Bauci

MUSICA PREMIO 600 euro

Scuola Primaria IC “F.Grimani” di Venezia-Marghera – VE Innamorarsi a Venezia” storie, canzoni, leggende…

Scuola Sec. di Primo grado “G. Mazzini” di Mirano – VE Soto la luna ‘na bea laguna

POESIA PREMIO 600 euro

Scuola Primaria “G. Pascoli” di Campiglia dei Berici – VI C’era una volta..il Natale

Scuola Sec. di Primo Grado “A. da Zevio” di Zevio – VR Viaggio nella poesia gabetana

PREMI AMBITO 1 – 400 euro

Scuola Primaria “S. Todaro” di Sottomarina Chioggia – VE La tola se conte

Talijanska srednja škola – SMSI di Rovigno – CROAZIA Giochi sensa confini

AMBITO 2 – RICERCA STORICA ED ENOGASTRONOMICA

RICERCA STORICA PREMIO 600 euro

SEI “E. De Amicis” Buie – sez. Momiano- Buie d’Istria – CROAZIA I paroni del castel de Momian

Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia” di Stienta – RO “Gli scariolanti” Lavoro e fatica senza confini

Scuola Primaria “Pio Soccol” di Taibon Agordino – BL La calchera

Liceo Classico IIS “Veronese Marconi” di Chioggia – VE Passeggiando tra gli antichi mestieri di Chioggia

ISISS “L. Dal Cero” di San Bonifacio – VR Il sentiero della memoria di Vestenanova

Liceo Artistico ISIS “A.V. Obici” di Oderzo – TV La montagna, la nostra tela

ENOGASTRONOMIA PREMIO 600 euro

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Vo’ Euganeo – PD Invito speciale alla festa dell’uva e del vino a Vo’

SEI di Cittanova – CROAZIA Le ricette della tradizione contadina

PREMIO AMBITO 2 – 400 euro

Scuola dell’Infanzia “G.M. Molin” di Auronzo di Cadore – BL Lo Specchio di Misurina

Scuola Primaria “G. Pascoli” di Fontanafredda di Cinto Euganeo – PD Le cave dei Colli Euganei

Scuola Primaria “A. Moro” di Porto Viro – RO Tra onde in mar

Scuola primaria “Mons. Roncari” di Sant’ Anna d” Alfaedo – VR Gnocchi della Lessinia, dalla storia al piatto att.so i sensi

AMBITO 3 – LEGGENDE E MISTERI

LEGGENDE E MISTERI PREMIO 600 euro

Scuola dell’Infanzia “A. Bortolani” di Tregnago – VR “Te conto ‘na storia” la leggenda del progno

IIS “F. Nightigale” di Castelfranco V.to – TV La tenebrosa leggenda della Regina Cornaro

PERSONAGGI STORICI, GRANDI EVENTI, RIEVOCAZIONI PREMIO 600 euro

Scuola Primaria “XXV aprile” di Bassano del Grappa – VI Canova, uno di noi

IIS “C. Rosselli” di Castelfranco V.to – TV Castel-franco: storie, leggende e personaggi del territorio

PREMIO AMBITO 3 – 400 euro

Scuola Primaria “D. Alighieri” di Albettone – VI La siora Rosina de Albeton

Scuola Primaria “C. Ronchi” di Vallada Agordina – BL Chel fazolét de tera

Scuola dell’Infanzia “Monumento ai Caduti” di Motta di Livenza – TV Sulle note di un cittadino mottense

La commissione giuria del Concorso. Per Regione del Veneto: Monica Nonis e Sabrina Forti. Ufficio Scolastico Regionale: Francesca Favino e Chiara. UNPLI Veneto: Mariangela Doretto, Armando Favaretto, Giovanni Ghisellini, Teresa Meggiolaro, Giuliano Venturini e Giorgio Zamboni. Coordinatori commissione: Fabrizio Tonon e Stefano Antonini (Segretario provinciale ANVGD – Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia).