Festa degli Innamorati al museo: un selfie indimenticabile

Nella celebrazione della Festa degli Innamorati, una tradizione affascinante prende vita al Museo, dove coppie innamorate si scambiano baci e immortalano il momento con indimenticabili selfie.

TREVISO – La Festa degli Innamorati porta con sé una tradizione affascinante: il bacio al Museo, accompagnato dall’immancabile selfie. Ogni anno, il panorama artistico cambia, offrendo nuove ispirazioni agli innamorati. Da Amore e Psiche di Antonio Canova, a Adamo ed Eva di Arturo Martini, fino ai capolavori di Alberto Martini, quest’anno protagonista di una storia d’amore tanto bella quanto impossibile.

Wally, figlia del celebre compositore Arturo Toscanini, e il conte Emanuele di Castelbarco rappresentano un amore travagliato. La differenza d’età e lo status sociale di Emanuele, già sposato e con tre figli, rendevano la loro relazione scandalosa agli occhi della società. Ma l’amore di Wally fu più forte delle convenzioni: nel 1931, dopo la separazione di Emanuele dalla moglie, i due si unirono in matrimonio, dimostrando una determinazione e un coraggio straordinari.

I ritratti di Alberto Martini, esposti al Museo Santa Caterina, catturano la bellezza e la forza di questa storia d’amore proibita. Wally appare radiosa nel suo vestito da ballo giallo, mentre Emanuele è ritratto come un affascinante cavaliere, circondato dai suoi amati libri. Questi dipinti, esposti insieme dopo quasi 40 anni, raccontano la storia di un amore che ha sfidato ogni ostacolo.

Un selfie accanto a questi due innamorati è davvero speciale e non potrà, quindi, che essere di buon auspicio! Lo assicurano il sindaco Mario Conte, il neo assessore Teresa De Gregorio, grandi cerimonieri di questa Festa dell’Amore.

La mostra “Donna in scena. Boldini Selvatico Martini”, in programma dal 13 aprile, celebra donne come Wally, protagoniste di un’epoca di cambiamento e lotta per l’emancipazione. Attraverso opere d’arte, la mostra esplora il significato più profondo della femminilità, dalle battaglie politiche e sociali alla ricerca di diritti e dignità.

Un’apposita offerta “per l’entrata coppia, paghi uno!” è disponibile durante l’apertura della mostra dal 9 al 14 febbraio, con una giornata straordinaria gratuita il 11 febbraio. Non perdete l’occasione di essere parte di questo omaggio alla femminilità e all’amore.