Ferramenta-Colorificio Koflach di Gardin Fabia

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il negozio si trova in via C. Gris in pieno centro a Mogliano e commercializza colori, vernici, ferramenta, accessori per la casa, prodotti di colorificio e articoli per piccoli lavori edili con il commercio al dettaglio anche di vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico. Offre ai suoi clienti professionalità e cortesia fin dalla sua fondazione avvenuta nei lontani anni ’50 del secolo scorso per iniziativa del signor Francesco Gardin, scomparso solo qualche anno fa, padre della sig.na Fabia attuale gestore dell’attività.

L’attività non ha mai cambiato sito ed è presente a Mogliano da più di mezzo secolo in un edificio che oggi rappresenta una piccola perla di storia nel centro della cittadina veneta. Inoltre come deposito merci utilizza gli antichi magazzini esistenti attorno alla prestigiosa villa Koflach.

Nel tempo è stata un punto di riferimento per artigiani e piccoli imprenditori edili che gradivano la gentilezza, la disponibilità e la simpatia del signor Francesco Gardin, che ha trascorso interamente la sua vita dentro a questo storico negozio.

Photo Credits: ilgazzettino.it

