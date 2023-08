Ferragosto: la festa più calda dell’anno

Il 15 agosto è una data molto importante per gli italiani, che celebrano il Ferragosto, una festa di origine antica e ricca di tradizioni. Ma cosa si fa a Ferragosto in Italia? E qual è il significato di questa ricorrenza?

Deriva dalle feriae Augusti, le vacanze istituite dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. per concedere un periodo di riposo ai lavoratori dopo le fatiche dei campi. In questo mese si svolgevano anche diverse feste religiose e pagane, come i Vinalia rustica, i Nemoralia e i Consualia, dedicate alla vendemmia, alla dea Diana e al dio Conso. Durante il Ferragosto si organizzavano corse di cavalli, giochi e spettacoli, e si adornavano con fiori gli animali da tiro.

È anche l’occasione per godersi le vacanze estive, approfittando del clima caldo e delle giornate lunghe. Molti italiani scelgono di andare al mare, in montagna o in campagna, per rilassarsi e divertirsi con la famiglia o gli amici. Il 15 agosto rimanda infatti anche al famoso “ponte di Ferragosto”, che permette di allungare il fine settimana e di fare una gita fuori porta.

Tra le tradizioni più diffuse c’è quella del pranzo al sacco, del barbecue o del picnic all’aperto, dove non mancano mai carne e verdure alla griglia, frutta fresca e dolci tipici. Alcuni piatti sono legati alla festa dell’Assunta, come la pasta alla chitarra con pomodoro e basilico, simbolo del rosso e del verde della Madonna.

Un altro evento molto atteso a Ferragosto è il Palio di Siena, la storica corsa di cavalli che si tiene nella splendida Piazza del Campo il 16 agosto. Il Palio dell’Assunta è una competizione tra le 17 contrade della città, che si contendono il drappo (pallium) dipinto da un artista diverso ogni anno. Il Palio è una manifestazione di grande passione e orgoglio per i senesi, che vivono con intensità la preparazione e la partecipazione alla gara.

Il Ferragosto è una festa molto amata dagli italiani, che combina tradizione e divertimento, religione e svago, cultura e natura. È la festa più calda dell’anno, nel senso meteorologico e affettivo, che celebra la vita e la gioia di stare insieme.