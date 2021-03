FdI depositano mazzo di fiori a Treviso per celebrare 160esimo anniversario Unita d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Quest’oggi i Presidenti dei Circoli di Fratelli d’Italia di Treviso e Ponzano, Gino Balbinot e Lorella Malgaretto, hanno depositato un mazzo di fiori nei pressi del Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria a Treviso celebrando il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia.

“Dopo secoli di frammentazione e conflitti interni, 160 anni fa l’Italia era finalmente Una e indivisibile – hanno commentato i Presidenti a margine della rapida cerimonia informale – Mai come oggi il nostro Paese deve ritrovare quello spirito di condivisone e di Patria, dopo anni di Governi che hanno prodotto solamente disgregazione e disparità sul piano sociale, economico e culturale. La pandemia ha dimostrato come quello italiano sia un Popolo che sa rispondere alle crisi con forte spirito di solidarietà e senso di unità: per questo non merita più da chi ci governa le parole della retorica a cui non fanno seguito azioni concrete e risolutive. Proprio in nome di questa Unità chiediamo dunque di fare presto, di trovare le soluzioni e di sostenere l’Italia e gli Italiani per un rilancio della nostra identità e del futuro della Nazione…Viva l’Italia.”

