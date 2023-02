Favaro Veneto, nella notte incendio in un appartamento di via Monte Bianco

La notte scorsa, alle 22.40 di martedì 31 gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Monte Bianco a Favaro Veneto per l’incendio divampato all’interno di una cucina di un appartamento di un condominio: intossicata una persona.

Evacuato l’intero stabile. I vigili del fuoco accorsi da Mestre con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 16 operatori coadiuvati dal funzionario e capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, evitando un incendio generalizzato.

Le fiamme hanno completamente distrutto la cucina dell’appartamento al primo piano con il danneggiamento delle malte e del laterizio del tetto. Danni da fumo all’interno appartamento. Il fumo ha anche invaso tutto il vano scale del condominio.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2 con il rientro negli appartamenti dei condomini. Inibiti l’appartamento interessato dalle fiamme e i locali sovrastanti.