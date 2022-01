Favaro Veneto. Incendio del tetto di una villetta

Poco prima delle 20.30 di ieri sera, venerdì 28 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronconi a Favaro Veneto per l’incendio del tetto di una villetta: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Mestre e Mirano con i volontari con 2 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala, il carro aria e 20 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della copertura.

Operazioni rese particolarmente complesse per la tipologia di costruzione fatta a strati. Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava all’interno dell’abitazione. Ingenti i danni.

Ancora in corso questa mattina le ultime verifiche per scongiurare eventuali focolai e determinare le cause dell’incendio.