Favaro Veneto, all’auditorium Sbrogiò giovedì 17 marzo si parla di tiroide

Circa mille nuovi casi all’anno, la pandemia ha rallentato la diagnosi precoce. “Da donna a donna” interverranno l’endocrinologa Donata Barison e la ginecologa Elena Caltarossa del Centro di medicina Mestre. L’iniziativa, promossa all’interno del cartellone Marzo Donna, vede la collaborazione della Municipalità di Favaro Veneto.

Con oltre 13.200 nuovi casi registrati nel 2020, il carcinoma della tiroide è uno dei tumori più frequenti in Italia, in particolare nelle donne giovani sotto i 40 anni (fra le quali è al secondo posto per diffusione dopo il cancro al seno), ma è anche fortunatamente uno dei meno pericolosi, tanto che a cinque anni dalla diagnosi è vivo oltre il 90% dei pazienti.

In Veneto se ne registrano all’incirca un migliaio di casi, tra uomini e donne. Secondo una stima più generale dell’Università di Padova a soffrire delle malattie della tiroide sono circa 6 milioni le persone in Italia, e tra 500.000 e 700.000 in Veneto. Le evidenze scientifiche sull’infezione da SARS-CoV-2 inoltre pongono la questione delle possibili relazioni con il sistema endocrino, ed in particolare tra Coronavirus e malattie tiroidee.

Favaro Veneto Auditorium

Di questo e della correlazione tra tiroide e funzione ovarica si parlerà in occasione dell’incontro del tour della prevenzione che si terrà giovedì 17 marzo alle ore 19 presso l’Auditorium Sbrogiò in via Gobbi 19 a Favaro Veneto. L’incontro in presenza, ad ingresso gratuito con green pass e mascherina, avrà come titolo “Il duro lavoro della tiroide. Cosa occorre sapere sull’organo che influenza il nostro metabolismo. Interverranno le specialiste di Centro di medicina Mestre, realtà convenzionata con la Ulss 3 Serenissima, con sede in viale Ancona e nuova sede in via Hayez (ex FKT, fronte Iperlando): dott.ssa Donata Barison, endocrinologa, e la dott.ssa Elena Caltarossa, ginecologa.

Tra gli argomenti che verranno toccati dalla dottoressa Donata Barison ci saranno le principali alterazioni della tiroide, partendo dalla sua definizione e proseguendo con ipotiroidismo ed ipertiroidismo con relative diagnosi. Ci sarà un approfondimento sul tumore della tiroide. Dall’altro lato, la dottoressa Elena Caltarossa si occuperà dei cambiamenti della tiroide nei momenti di passaggio delle diverse fasi di età della donna, del ruolo della tiroide nel periodo dell’adolescenza, della gravidanza e della menopausa. Ampio spazio sarà dato alle domande da parte del pubblico.

L’iniziativa che vuole portare la cultura della prevenzione a tutta la cittadinanza, nel mese della prevenzione al femminile, grazie al coinvolgimento attivo del Comune di Venezia, della Municipalità di Favaro Veneto, alla collaborazione e alla direzione scientifica di Centro di medicina Mestre.

Interverranno per i saluti introduttivi: Ermelinda Damiano Presidente Consiglio Comunale Venezia e Rosanna Rado Portavoce delle elette della Municipalità di Favaro Veneto. Moderatore Marco Ceotto, giornalista. Per adesioni e prenotazioni: Centro di medicina Mestre tel. 041-5322500 e-mail [email protected] .