Fausto Girardi compie cento anni: in dono un gagliardetto del Comune di Venezia

Cento anni e non sentirli. Un traguardo che Fausto Girardi, mestrino, ha superato nelle scorse settimane e che il Comune di Venezia ha voluto impreziosire regalandogli il gagliardetto della Città. Girardi, che ha raccontato di aver vissuto la Seconda Guerra Mondiale e di essere stato deportato per due anni in campi di concentramento in Algeria, si è detto molto lusingato e felice del dono.

Commenta la news

commenti