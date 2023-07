Farr 80 Anemos II vince la prima edizione del Trofeo LILT VE

È il Farr 80 Anemos II di Marco Bono il vincitore della prima edizione del Trofeo LILT VE, veleggiata a cui hanno preso parte oltre una ventina di imbarcazioni e ideata con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla Lega Italiana Lotta ai Tumori di Venezia per l’acquisto di una nuova auto da destinare al trasporto – in maniera del tutto gratuita – dei disabili, oltre ad una piccola imbarcazione usata, necessaria a garantire le cure anche ai pazienti oncologici che vivono a Venezia e nelle isole.

VENEZIA – La manifestazione – che gode del patrocinio del Comune di Venezia – è stata organizzata dallo Yacht Club Venezia, dalla Compagnia della Vela, dal Diporto Velico Veneziano e dalla sezione di Venezia della Lega Navale Italiana con il dichiarato intento di sostenere tramite lo sport la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti neoplastici veneziani.

A portare i saluti dell’Amministrazione al momento delle premiazioni al Marina Santelena, la presidente Ermelinda Damiano. “Non posso che ringraziare tutti coloro che si sono spesi per realizzare questa regata attraverso la quale continuiamo tutti insieme a diffondere il grande messaggio che la prevenzione è vita e a supportare le azioni nobili che la Lilt Venezia compie in aiuto dei pazienti oncologici e delle loro famiglie”, ha dichiarato. “Lo sport ancora una volta unisce e si conferma un potente strumento di promozione della salute, di inclusione, solidarietà e di quei valori positivi e importanti che la città di Venezia, attraverso la generosità e la sensibilità della sua comunità, non manca mai di abbracciare e difendere”.

Il podio overall, oltre alla vittoria di Anemos II vincitore anche in classe “Delta”, ha visto al secondo posto e vincitore della categoria “Bravo” Grafite di Stefano Ferro, mentre al terzo si è piazzata Greta 2 di Stefano Zanchi. A Leone di Sebastiano Pulina è andata invece la vittoria in classe “Charlie”, mentre ad aggiudicarsi la vittoria in classe Alfa è stata Laguna Trasporti di Pietro Tosi.

L’evento si è aperto nella serata di sabato 1° luglio quando, presso la sede nautica della Compagnia della Vela nell’Isola di San Giorgio, si è tenuta la cena tra gli equipaggi alla presenza – tra gli altri – anche del vicesindaco Andrea Tomaello. Dopo il briefing tecnico tenutosi alle 13 di oggi, il comitato di regata ha dato il via alla veleggiata che si è disputata lungo un percorso costiero a vertici fissi nel tratto di mare antistante il litorale del Lido di Venezia.

Tra gli equipaggi in regata quest’oggi anche un gruppo di tre donne, ex pazienti oncologiche che, dopo aver recentemente svolto un corso di vela, saputo dell’iniziativa, non hanno voluto mancare all’evento.

“La lega Italiana contro i tumori è un’associazione che ha più di un secolo di storia e promuove da sempre la cultura della prevenzione incentivando le buone abitudini, tra le quali l’attività sportiva”, ha sottolineato il presidente della LILT Venezia, Carlo Pianon. “La vela è sicuramente uno sport che svolgendosi all’aria aperta e non producendo alcun inquinamento rientra tra quelli più raccomandabili per mantenersi in salute. Per questo abbiamo pensato di organizzare il primo trofeo LILT VE, che oltre a raccogliere fondi per le nostre attività assistenziali ci permette di far passare questo messaggio importante di prevenzione”, ha concluso.

“In oltre trent’anni di carriera da dirigente sportivo ho ideato numerosi eventi che poi sono entrati nella storia di questa città, ma tra i tanti questo è certamente uno di quelli che mi rende orgoglioso per il messaggio che intende lanciare”, ha affermato Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia. “Sono particolarmente entusiasta per come si è svolta questa prima edizione di questo nuovo Trofeo e mi auguro che questo possa essere solo l’inizio per far sì che questa manifestazione diventi sempre più grande, così da raccogliere sempre maggiori fondi. Desidero ringraziare il dottor Pianon con il quale è nata una grande amicizia e la presidente Damiano che è sempre particolarmente vicina alle nostre iniziative. Un grande e doveroso ringraziamento lo devo anche ai presidenti degli altri tre circoli che hanno organizzato insieme allo Yacht Club Venezia questo evento, grazie al nostro sport insieme possiamo fare tanto per questa splendida città”.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Venezia. Partner della manifestazione è il Salone Nautico Venezia. Main sponsor: Rossi Renzo costruzioni, Bassani Group, ANCE Venezia, Rimorchiatori Riuniti Panfido, SAGEM, G. Radonicich. Con il contributo di MIA digital exhibit grapich design, Energia Pura, Massimiliano Schiavon Vetreria, Marina Santelena, Bellini Canella.