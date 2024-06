“Fare rete” per le imprese e il lavoro

ASSORETIPMI: “RETI, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA’ E OPEN NETWORKING”. Torna a Roma il grande appuntamento Italiano per “Fare Rete”

ROMA – “ASSORETIPMI – Associazione Reti di Imprese PMI“, in collaborazione con ANF – Associazione Nazionale Forense, organizza un’importante evento giovedì 20 giugno, che si terrà presso l’Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a Roma.

I temi e la giornata

Check-in dalle ore 10.15 e avvio lavori dalle ore 10.45 in questa importante giornata di approfondimento, relazioni e conoscenza che punterà a scoprire come sta rapidamente evolvendo il modo di fare impresa, le nuove professioni, le nuove idee legate al marketing territoriale e allo sviluppo dei territori, del lavoro, accesso alle opportunità della finanza e senza dimenticare la metamorfosi energetica e digitale in ottica di sostenibilità e rispetto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Nel corso dell’evento si affronteranno i temi più attuali e di maggior interesse per le piccole e medie imprese, considerando sempre come riferimento l’economia collaborativa e il concetto di Rete di Imprese. Avranno ampio spazio qualificati esperti e relatori su temi come Intelligenza Artificiale, Sostenibilità, Finanza ordinaria e agevolata, Microcredito, Crowdfunding e Blue Economy. Il meeting proseguirà con una “Tavola rotonda con le Reti di Imprese” con la partecipazione di molte Reti di diversi settori, Agroalimentare, Energia, Edilizia e Turismo Gastronomico, ma anche a Reti sviluppate dai Comuni del Lazio e Reti di prossimità costituite nella Capitale.

Le conclusioni della giornata di convegno saranno a cura di Giuseppe Capuano, delegato relazioni istituzionali di Assoretipmi. Successivamente, ampio spazio di Open Networking dedicato a favorire le relazioni e i contatti tra tutti i partecipanti e sancire l’insostituibilità della presenza fisica rispetto ai soli incontri online, nonché favorire i contatti personali, le relazioni, le sinergie, la partecipazione attiva e la possibilità di interfacciarsi con esperti, relatori e sponsor.

L’iscrizione, possibile fino al 18 giugno, va effettuata al seguente link.