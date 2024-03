Fantina e l’eredità di Marco Polo: al Teatro a l’Avogaria di Venezia

VENEZIA – Domenica 17 marzo 2024, alle ore 18.00, il Teatro a l’Avogaria di Venezia, situato in Dorsoduro 1617, Corte Zappa, sarà il palcoscenico dell’evento: il progetto artistico “Fantina e l’eredità di Marco Polo: la pioniera dei diritti civili delle donne. Dame un Milion, ansi do!”, prodotto da Arte-Mide Teatro.

Questo straordinario spettacolo, realizzato in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela, 700 anni di Marco Polo, Archivio Vittorio Cini, e Teatro Avogaria, ha debuttato con grande successo al Carnevale di Venezia 2024, come prima fase di un progetto più ampio che celebrerà i 700 anni dalla morte di Marco Polo nel corso dell’anno.

L’utilizzo innovativo di immagini e video motion curati da Andrea Moroni, insieme alla magistrale sonorizzazione di Mariana Oliboni, trasporterà gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso spazi e luoghi senza tempo, svelando indizi e preziosi oggetti del tesoro del grande Marco Polo, ambasciatore del Gran Khan e pioniere delle vie dell’Oriente.

La drammatizzazione, ideata appositamente da Chiarastella Seravalle, crea un ponte tra presente e passato, immergendo il pubblico in mondi onirici veneziani e orientali in un modo originale e coinvolgente.

Al centro della narrazione c’è una ricercatrice che, ritrovando dei frammenti di pergamena con storie, viaggi e sogni appuntati, si trova coinvolta in una corsa contro il tempo per scoprire l’autenticità e l’autore di un antico manoscritto. Sarà in grado la nostra eroina di svelare i segreti celati in quei misteriosi ritagli di storia?

La pièce, composta da una raccolta epistolare frammentaria a capitoli sotto forma di diario, è il risultato di una ricerca approfondita condotta in collaborazione con storici, collezionisti e ricercatori specializzati, seguendo la tradizione narrativa del celebre libro “Il Milione” di Marco Polo.

L’ingresso allo spettacolo è su prenotazione obbligatoria, scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected].