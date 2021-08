Famiglie trevigiane pronte ad ospitare i profughi in fuga dall’Afghanistan

Si dicono pronte ad accogliere sotto il proprio tetto bambini e ragazzi in fuga dall’Afghanistan. Sono le famiglie trevigiane, che nelle ultime ore hanno inviato diverse mail alla Prefettura trevigiana, dimostrando enorme solidarietà al popolo afghano per il dramma che sta vivendo.

A questa dimostrazione di generosità va ad unirsi l’accoglienza già espressa da Assindustria Veneto Centro, mondo del volontariato, associazionismo cattolico e mondo sindacale.

Al momento, però, il programma predisposto dalla Prefettura sulla base delle indicazioni ministeriali non contempla la possibilità di accoglienza domiciliare dei migranti in arrivo da Kabul e dal resto del Paese islamico. Tuttavia – come riporta la Tribuna – sul territorio trevigiano si vocifera l’attuazione di una rete capillare di mentoring (nuclei famigliari che vogliono collaborare e offrire il proprio aiuto ai profughi, per esempio fornendo supporto con corsi di lingua italiana e di orientamento, senza ospitarli direttamente in casa loro).

Prossimamente a Venezia è in programma anche il summit che riunirà tutti i prefetti veneti per affrontare la predisposizione di strutture, risorse e uomini da impiegare nella gestione del primo arrivo consistente di profughi afghani (dopo i 40 già destinati al Veneto). Per ora la provincia di Treviso si prepara ad accoglierne 6, o forse 8, appartenenti a due nuclei famigliari, all’interno dell’ex caserma Serena sita a Casier. Lo stabile, oggi in gran parte vuoto rispetto alle grandi ondate di migranti dell’ultimo periodo, è stato infatti individuato come struttura di prima accoglienza della Marca. Ad ogni modo si tratterà di un’ospitalità provvisoria, fin tanto che non sarà trovato un alloggio più adatto a gestire lo smistamento dei profughi, nell’ottica di un modello di accoglienza diffusa.