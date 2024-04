Falso allarme bomba: trovati gli autori

Trovati gli autori del pesce d’aprile “pesante”, a Mogliano Veneto, il giorno di Pasquetta

Mogliano – Sono stati identificati dai Carabinieri, al termine di celeri accertamenti, i due “costruttori” del manufatto artigianale sospetto, posizionato in via Donizetti, il 1° aprile scorso. Si è trattato di un falso allarme bomba e ora gli autori del gesto rischiano molto.

Falso allarme bomba

La mattina di Pasquetta avevano lasciato un involucro a forma di missile in via Donizetti, nei pressi della Farmacia. Si trattava di un bidone, ricoperto da un foglio di alluminio, con tanto di adesivi ad indicare materiale radioattivo. Inoltre, c’era un’antenna esterna, un bancale e una tanica piena d’acqua.

“L’amministrazione comunale si presta all’ironia ed allo scherzo, ma – aveva detto l’assessore alla Sicurezza Marco Donadel – se il gesto comporta l’intervento di Forze Speciali, crediamo si potesse scegliere altro modo per celebrare il Pesce d’Aprile”. Erano infatti intervenuti gli artificieri di Padova, il nucleo speciale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Intercomunale.

L’involucro, a forma di missile, era stato segnalato alle Forze dell’ordine da svariati residenti, preoccupati che l’ordigno potesse esplodere. Anche se, il giorno del ritrovamento, il primo d’aprile, destava di suo, il sospetto che si potesse trattare di uno scherzo.

Il fatto aveva infatti creato notevole scompiglio e tanto di disagio per i cittadini, che si sono visti chiudere via Ronzinella per quasi due ore.

Messo in sicurezza e dichiarato idoneo il manufatto, l’area era stata riaperta. E le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell’area, sono state vagliate dalle Forze dell’Ordine.

Pesce d’Aprile pesante

Grazie all’intervento di vigili del fuoco e artificieri che si erano subito mobilitati chiudendo la strada, al termine degli accertamenti era risultato che l’involucro a forma di missile era innocuo. Un Pesce d’aprile di pessimo gusto che ora avrà conseguenze di natura penale per i due presunti autori della finta bomba, identificati dai carabinieri al termine delle indagini avviate sul caso.

Trovati gli autori

Si tratta di due lavoratori italiani residenti in zona, uno sulla quarantina l’altro un 50enne che avrebbero agito con l’intento di fare uno scherzo in occasione del 1º aprile. Ora però rischiano una denuncia per il reato di procurato allarme. https://ilnuovoterraglio.it/allarme-bomba-a-mogliano-veneto-ma-era-un-pesce-daprile/