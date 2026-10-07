Falsi Carabinieri truffano

Imperversano nel trevigiano tentativi di truffe agli anziani. L’appello è di fare attenzione e soprattutto non cedere alle loro richieste di denaro o gioielli

Vittorio Veneto (TV) – I Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, nel pomeriggio di ieri 06 ottobre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone ritenute responsabili di truffa e tentata truffa aggravate in danno di persone anziane. Queste truffe sono state messe in atto con la nota tecnica del “falso Carabiniere”.

I due fermati sono un diciottenne originario della provincia di Salerno e una cinquantacinquenne proveniente dalla provincia di Napoli, entrambi incensurati.

L’operazione è scattata a seguito di diverse segnalazioni giunte al 112, nella stessa giornata, per tentativi di truffa concentrati nella zona nord del comune trevigiano.

I militari della sezione operativa, impiegati in abiti civili, con il supporto delle pattuglie di zona, hanno individuato la donna a bordo di un’autovettura a noleggio. L’auto era in sosta con il motore acceso in località Longhere all’altezza di via Cesana, in attesa del giovane complice.

Quest’ultimo, bloccato dopo un breve tentativo di fuga a piedi, è stato trovato in possesso di un falso tesserino dell’Arma recante la propria foto in uniforme, nonché di un sacchetto contenente 33 grammi di monili d’oro.

Immediatamente è stato possibile accertare che i preziosi erano stati appena sottratti a un’anziana donna 85enne del posto, indotta al telefono da un complice a consegnare l’oro per sventare le presunte conseguenze di una mai avvenuta rapina. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima.

Ai due è stato inoltre addebitato un ulteriore tentativo di truffa ai danni di un’altra residente della zona, una 87enne, avvenuto nella stessa mattinata con la medesima tecnica della finta rapina. In quella circostanza è stata la donna ad aver tentato di farsi consegnare i gioielli dall’anziana.

Il giovane complice è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della locale Compagnia Carabinieri in attesa di comparire davanti al Giudice di Treviso per l’udienza di convalida con rito direttissimo. La donna invece, in ragione della sua incensuratezza, è stata scarcerata in attesa della convalida.

Gli agenti delle forze dell’ordine precisano che: “Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a definitivo accertamento”.

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