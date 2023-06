“Fai bella l’Italia”: al Parco Colli Euganei la campagna ecologica della Fai Cisl

È stata dedicata al prezioso e delicato ecosistema dei Colli Euganei la tappa veneta di “Fai bella l’Italia“, la campagna ecologica promossa dalla Fai Cisl in occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente. Armati di pinza e sacchetto, un centinaio di persone tra sindacalisti, lavoratori, studenti, famiglie e volontari del terzo settore si sono dedicate alla pulizia del territorio lungo un percorso caratterizzato da una biodiversità unica ed estremamente ricca e da paesaggi mozzafiato. “Fai bella l’Italia” è promossa dalla Fai Cisl assieme alla Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche e a Terra Viva, Associazione Liberi Produttori Agricoli, con il patrocinio del Parco Regionale dei Colli Euganei e del Comune di Cinto Euganeo.

GALZIGNANO TERME (PD) – L’iniziativa è stata presentata ieri a Villa Marina di Galzignano dal segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota, che ha ringraziato il Parco Colli «dove torno volentieri memore di tante battaglie. Questa è la penultima tappa, prima della conclusione nel brindisino, della quinta edizione di “Fai bella l’Italia” – ha aggiunto Rota – Con questa iniziativa abbiamo cercato di sensibilizzare le istituzioni al tema della cura dell’ambiente e del ruolo fondamentale svolto dagli operai idraulico-forestali, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica, per valorizzare il nostro patrimonio ambientale, culturale, turistico ed enogastronomico. L’obiettivo è mettere al centro il lavoro delle “tute verdi” e la loro attività di gestione dell’ambiente. Per raggiungere questo scopo, dobbiamo avere una visione preventiva della cura del territorio e rafforzare il gioco di squadra».

Il segretario generale della Fai Cisl Veneto Andrea Zanin ha sottolineato il momento particolare che sta attraversando il territorio per la necessaria transizione ecologica: «Una fase delicata perché l’ambiente ha bisogno di professionalità e c’è un ricambio generazionale da favorire e governare». La segretaria territoriale della Cisl Padova Rovigo Stefania Botton ha ringraziato la Fai per avere organizzato questa giornata «nel bellissimo contesto dei Colli Euganei. La tutela del territorio – ha aggiunto – dev’essere una priorità per tutte le federazioni e ne abbiamo avuto conferma osservando le drammatiche conseguenze dell’incuria. Questo settore, oltre a fare da apripista per un importante impegno, offre grandi opportunità di sviluppo anche per il mondo del lavoro».

Il dirigente responsabile del Servizio Agricolo Forestale del Parco Colli Michele Gallo ha portato i saluti del vicepresidente Antonio Scarabello: «Un messaggio molto semplice, ma importante, in quanto siamo particolarmente contenti che abbiate scelto i Colli Euganei per effettuare questa manifestazione. Si tratta di un territorio particolare, al centro del Veneto, facilmente raggiungibile quando ci si vuole recare nel verde. Oltre agli organizzatori della manifestazione ringrazio in particolare Veneto Agricoltura, ente regionale, sempre presente nel rispondere alle nostre richieste riguardanti la manutenzione del Parco Colli». Guido Farenzena di Veneto Agricoltura, portando i saluti del direttore Nicola Dall’Acqua, ha confermato l’impegno per la cura di una biodiversità difficile da preservare.

Delle “tute verdi” ha parlato anche Diego De Bortoli, operatore sindacale della Fai Cisl Veneto che segue il settore ambientale. «Siamo qui per valorizzare il lavoro degli operatori forestali e dei Consorzi di bonifica, che ogni giorno operano per la cura del territorio, indispensabile per evitare tragedie come quella accaduta in Emilia Romagna. Per questo facciamo un plauso ai nostri operatori per un servizio indispensabile, che va potenziato e sostenuto con ulteriori risorse anche da parte della Regione». Mauro De Osti, direttore della Sezione~Parchi e Biodiversità della Regione Veneto, ha confermato che «gli operai forestali sono un elemento cardine per la tutela dell’ambiente».

Il presidente di Terra Viva Veneto Thomas Alba ha messo l’accento sul ruolo delle aziende agricole. «La nostra associazione ne rappresenta 5mila, fondamentali per la manutenzione del territorio ed è indispensabile quindi sostenerle nella loro resilienza». L’assessore Giorgia Schivo del Comune di Cinto Euganeo a nome del sindaco ha quindi ringraziato tutti i presenti e augurato buona passeggiata.

I manifestanti hanno percorso il sentiero n. 9 del Parco Colli sentiero per diversamente abili lungo circa 2 km. Sono quindi giunti ai castagni secolari e ad uno dei migliori punti panoramici estremamente ampio. Infine sono stati piantati due alberi in ricordo della giornata, con una piccola targa: un orniello, ovvero un frassino minore, e un acero montano.