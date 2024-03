Facebook e Instagram inaccessibili: disagi nell’accesso e nel caricamento delle pagine

Molti utenti hanno riscontrato difficoltà nell’accesso ai social di Meta, segnalando impossibilità di caricamento delle pagine.

Oggi, martedì 5 marzo, sia Facebook che Instagram hanno smesso di funzionare improvvisamente. Numerosi utenti hanno segnalato problemi di accesso, trovandosi impossibilitati ad aprire i social network. Al tentativo di accedere tramite il browser o l’applicazione, molti hanno riscontrato che la schermata non si caricava correttamente, mostrando solo una pagina bianca vuota. In alcuni casi, è comparso il messaggio “Sessione scaduta”. Andy Stone, direttore delle comunicazioni di Meta, ha confermato l’interruzione attraverso un post su X, dichiarando: “Siamo consapevoli delle difficoltà riscontrate dalle persone nell’accesso ai nostri servizi. Stiamo lavorando per risolvere la situazione”. Tuttavia, al momento non è chiaro cosa abbia provocato l’interruzione dei servizi di Facebook e Instagram.