“Fabbrica Europa”, le proposte di Confindustria agli eurodeputati del Nord-Orientale

Un importante momento di confronto in cui far capire l’attenzione con cui i territori e le sue imprese guardano a ciò che accade e viene deciso in Europa.

Padova – Ieri pomeriggio, presso il Four Points by Sheraton a Padova, ha avuto luogo l’incontro organizzato da Confindustria per presentare e discutere il documento “Fabbrica Europa” alla presenza di numerosi eurodeputati della circoscrizione Italia Nord-Orientale.

Gestione della pandemia, guerra in Ucraina, continuità delle supply chain, conflitto mediorientale, ridefinizione della strategia energetica, crisi climatica, controllo dell’inflazione, sono alcuni dei grandi temi – discussi e decisi a livello di Unione Europea – che hanno avuto forti conseguenze sulle imprese e sulle filiere del valore.



“Fabbrica Europa”: un documento all’attenzione delle istituzioni europee

Il mercato unico dell’UE è il mercato di riferimento per più del 50% dell’export italiano. Inoltre, le regole europee impattano per oltre due terzi sulla normativa di riferimento. Confindustria e Confindustria Veneto Est sono pienamente consapevoli del ruolo strategico che l’Unione Europea riveste per lo sviluppo delle imprese e dei territori. In ragione di ciò, Confindustria ha elaborato il documento “Fabbrica Europa” per presentare e discutere – con le istituzioni europee ed in primis con gli eurodeputati italiani – le proposte per rendere l’Europa più competitiva.

Il documento si articola nelle diverse aree di policy. Tuttavia, le proposte sono tutte riconducibili alla fondamentale istanza di “rimettere l’industria al centro di tutte le politiche, costruendo una forte politica industriale europea, basata sulle tre sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e supportata da un adeguato livello di investimenti”.